Zima nie powiedziała ostatniego słowa. Prognoza na koniec lutego i początek marca

Pogoda w ciągu ostatnich tygodni przypominała późną jesień, za to w pierwszych dniach marca pojawią się jeszcze zimowe akcenty. Na następne dni synoptycy prognozują wiele chwil ze słońcem, ale będą też miejsca, gdzie mocniej się zachmurzy i poprószy śnieg.

Polska znajduje się w zasięgu rozległego wyżu z centrum przemieszczającego się nad Bałtykiem. Tylko nad wschodnie i południowo wschodnie regiony w płytkiej zatoce niżowej nasunie się słabo aktywny front atmosferyczny. Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, z północy napływa powietrze pochodzenia arktycznego o cechach morskich, stąd mróz nocami jest niezbyt silny.

Niedziela upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie kraju okresami będą występować opady mokrego śniegu do 2 centymetrów i deszczu ze śniegiem do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie wschodni i północno wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na końcówkę lutego i pierwsze dni marca

W ciągu kolejnych dni Polska pozostanie pod wpływem wyżu rozciągającego się nad Europą Środkową i Zachodnią, w zimnych masach powietrza arktycznego. Od środy wypierane ono będzie przez nieco łagodniejsze masy powietrza polarnego.

Pierwszy dzień następnego tygodnia w przeważającej części kraju zapowiada się pogodnie. Jedynie na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże i okresami możliwe są tam słabe opady śniegu do 2 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na zachodzie. Powieje wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach Ventusky.com

We wtorek 1 marca czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura sięgnie maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Będzie wiać z kierunków wschodnich, ze słabą i umiarkowaną siłą.

Na środę zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

W czwartek "wróci lekka zima"

W czwartek od północnego zachodu wkroczy do Polski front atmosferyczny z opadami śniegu z deszczem. Za frontem ponownie spłyną z północy zimne masy powietrza arktycznego. Po przedwiośniu wróci lekka zima - zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl

Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Padać nie powinno na północnym zachodzie kraju, a poza tym okresami możliwe są opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu do 3 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu. Powieje północno- zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Opady w ciągu najbliższego tygodnia spodziewane są także w piątek. W południowo-wschodnich regionach może spaść tego dnia do 1-2 cm śniegu. Wiatr okaże się północno wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w najbliższych dniach Ventusky.com

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl