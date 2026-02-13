Logo TVN24
Powrót mrozu. W weekend sypnie śniegiem. Gdzie spadnie go najwięcej

|
shutterstock_2694764225_1
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. Weekend zapowiada się śnieżnie w wielu rejonach kraju - miejscami może dosypać nawet 20 centymetrów białego puchu. Opady nie odpuszczą także po weekendzie, choć nie wszędzie będzie to sam śnieg.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Ciśnienie rośnie, a Polska od północy dostaje się pod wpływ wyżu skandynawsko-rosyjskiego. Przeważająca część kraju pozostaje jednak w zasięgu układów niżowych. W nocy wir Nils odsunie się znad Podlasia w kierunku Litwy, ale już w sobotę od południa zaznaczy się wpływ wiru Oriana znad Włoch, który wymusi nasunięcie śnieżnego frontu nad południowe regiony kraju. Powietrze polarne, łagodne i ciepłe, zaczyna być od północy wypychane przez napierające masy powietrza pochodzenia arktycznego, dlatego temperatura na północnym wschodzie Polski spadnie w nocy poniżej -5 stopni Celsjusza.

W nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę południowe, wschodnie oraz centralne regiony Polski znajdą się pod wpływem pochmurnego niżu uformowanego nad Bałkanami, a w reszcie kraju aurę będzie kształtować pogodny wyż z północy. Front związany z niżem wkroczy nad południowo-wschodnią Polskę, niosąc śnieżyce - na południu opady wyniosą do 20 centymetrów, a cały kraj obejmie zimne powietrze arktyczne. W nocy z niedzieli na poniedziałek śnieżyce odejdą na wschód, a na przeważającym obszarze kraju przejaśni się i rozpogodzi, co może poskutkować spadkiem temperatury na północy i wschodzie do -14/-18 st. C, a lokalnie do nawet -20 st. C.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurnie, ale z przejaśnieniami na północnym wschodzie. Na krańcach zachodnich kraju pojawi się słaby śnieg do 1 cm. Na południowych krańcach po południu opady nasilą się i spadnie do 3-4 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -7 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1/0 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na południu. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany.

W niedzielę na północy i zachodzie kraju będzie pogodnie, a w pozostałej części kraju - pochmurnie. Na południu, wschodzie i w centrum okresami pojawi się śnieg, którego spadnie do 5 cm. Miejscami na południu może napadać do 10 cm, a przez noc i dzień - łącznie do 20 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -9/-8 st. C na Warmii i Podlasiu, przez -5/-3 st. C w centrum, do -1 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje słabo i umiarkowanie z północy.

Klatka kluczowa-226290
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

A co będzie po weekendzie. Czy mróz odpuści

W poniedziałek wyż ustąpi miejsca sunącemu od zachodu niżowi atlantyckiemu, który przyniesie śnieg nad zachodnie regiony. Temperatura w dzień wciąż będzie ujemna na przeważającym obszarze kraju.

Poniedziałek przyniesie pogodną aurę na północnym wschodzie i w centrum kraju. Poza tym będzie pochmurnie, z obejmującymi zachodnie regiony kraju opadami śniegu do 2-5 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -10 st. C na Podlasiu, przez -4 st. C w centrum, do 0 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z południowego wschodu będzie na ogół umiarkowany, ale na zachodzie powieje silniej.

We wtorek nad Polskę wkroczy niż, niosąc opady mokrego śniegu w tłoczonym z zachodu łagodniejszym powietrzu polarnym. W połowie tygodnia zapanuje lżejsza zima z przelotnym śniegiem i temperaturą przekraczającą 0 st. C.

Wtorek da nam pochmurną aurę, ale z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady śniegu do 2-5 cm, przechodzące miejscami na zachodzie w śnieg z deszczem. Padać nie będzie tylko na południowym wschodzie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od -8 st. C na Podlasiu, przez -2/-1 st. C w centrum, do 2-3 st. C na Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

W środę także ma być pochmurnie z przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady śniegu do 1-2 cm, a na Pomorzu przejściowo popada śnieg z deszczem. Temperatura osiągnie maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na południowym zachodzie. Wiatr, wiejący z południa i zachodu, okaże się słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-226277
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

prognozapogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
