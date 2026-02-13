Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Ciśnienie rośnie, a Polska od północy dostaje się pod wpływ wyżu skandynawsko-rosyjskiego. Przeważająca część kraju pozostaje jednak w zasięgu układów niżowych. W nocy wir Nils odsunie się znad Podlasia w kierunku Litwy, ale już w sobotę od południa zaznaczy się wpływ wiru Oriana znad Włoch, który wymusi nasunięcie śnieżnego frontu nad południowe regiony kraju. Powietrze polarne, łagodne i ciepłe, zaczyna być od północy wypychane przez napierające masy powietrza pochodzenia arktycznego, dlatego temperatura na północnym wschodzie Polski spadnie w nocy poniżej -5 stopni Celsjusza.

W nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę południowe, wschodnie oraz centralne regiony Polski znajdą się pod wpływem pochmurnego niżu uformowanego nad Bałkanami, a w reszcie kraju aurę będzie kształtować pogodny wyż z północy. Front związany z niżem wkroczy nad południowo-wschodnią Polskę, niosąc śnieżyce - na południu opady wyniosą do 20 centymetrów, a cały kraj obejmie zimne powietrze arktyczne. W nocy z niedzieli na poniedziałek śnieżyce odejdą na wschód, a na przeważającym obszarze kraju przejaśni się i rozpogodzi, co może poskutkować spadkiem temperatury na północy i wschodzie do -14/-18 st. C, a lokalnie do nawet -20 st. C.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurnie, ale z przejaśnieniami na północnym wschodzie. Na krańcach zachodnich kraju pojawi się słaby śnieg do 1 cm. Na południowych krańcach po południu opady nasilą się i spadnie do 3-4 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -7 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1/0 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na południu. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany.

W niedzielę na północy i zachodzie kraju będzie pogodnie, a w pozostałej części kraju - pochmurnie. Na południu, wschodzie i w centrum okresami pojawi się śnieg, którego spadnie do 5 cm. Miejscami na południu może napadać do 10 cm, a przez noc i dzień - łącznie do 20 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -9/-8 st. C na Warmii i Podlasiu, przez -5/-3 st. C w centrum, do -1 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje słabo i umiarkowanie z północy.

A co będzie po weekendzie. Czy mróz odpuści

W poniedziałek wyż ustąpi miejsca sunącemu od zachodu niżowi atlantyckiemu, który przyniesie śnieg nad zachodnie regiony. Temperatura w dzień wciąż będzie ujemna na przeważającym obszarze kraju.

Poniedziałek przyniesie pogodną aurę na północnym wschodzie i w centrum kraju. Poza tym będzie pochmurnie, z obejmującymi zachodnie regiony kraju opadami śniegu do 2-5 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -10 st. C na Podlasiu, przez -4 st. C w centrum, do 0 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z południowego wschodu będzie na ogół umiarkowany, ale na zachodzie powieje silniej.

We wtorek nad Polskę wkroczy niż, niosąc opady mokrego śniegu w tłoczonym z zachodu łagodniejszym powietrzu polarnym. W połowie tygodnia zapanuje lżejsza zima z przelotnym śniegiem i temperaturą przekraczającą 0 st. C.

Wtorek da nam pochmurną aurę, ale z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady śniegu do 2-5 cm, przechodzące miejscami na zachodzie w śnieg z deszczem. Padać nie będzie tylko na południowym wschodzie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od -8 st. C na Podlasiu, przez -2/-1 st. C w centrum, do 2-3 st. C na Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

W środę także ma być pochmurnie z przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady śniegu do 1-2 cm, a na Pomorzu przejściowo popada śnieg z deszczem. Temperatura osiągnie maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na południowym zachodzie. Wiatr, wiejący z południa i zachodu, okaże się słaby i umiarkowany.

