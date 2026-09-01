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Prognoza

Z wyżu do niżu. Niespokojna pogoda w pierwszych dniach meteorologicznej jesieni

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Ulewy, deszcz
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
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Początku meteorologicznej jesieni raczej nie spędzimy na spacerach. W pierwszych dniach września w wielu rejonach Polski spodziewane są opady, momentami ulewne, jak również burze. Miejscami temperatura nie przekroczy 20 stopni Celsjusza.

Polska znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia, w który wbije się zatoka niżowa z umiarkowanie aktywnymi frontami chłodnymi. Z tego powodu w całym kraju wciąż możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Pozostajemy w masie umiarkowanie chłodnego powietrza polarnomorskiego, tłoczonego znad Północnego Atlantyku przez układy niżowe zalegające nad Morzem Norweskim i Skandynawią. Chwilowe uspokojenie pogody nastąpi w środę tylko na zachodzie kraju, gdzie wpływ wyżu zaznaczy się najsilniej.

Środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. W większości regionów miejscami pojawi się przelotny deszcz do pięciu litrów na metr kwadratowy, a na północnym wschodzie i południowym zachodzie niewykluczone są burze z obfitszymi opadami. Padać nie będzie na ogół tylko na zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum, do 25 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr z zachodu będzie na ogół umiarkowany, ale na północy i wschodzie chwilami powieje silniej.

Starcie ciepłych i zimnych mas. Będzie lać

W czwartek głęboki niż z centrum w rejonie Islandii zacznie sięgać w głąb Europy, a nad Polskę wkroczy front ciepły. W części kraju przyniesie on deszcz, ale tuż za nim na krótko napłynie cieplejsza masa powietrza.

W czwartek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południowym zachodzie nie będzie padać. W pozostałych rejonach okresami wystąpią opady do 5-10 l/mkw., a na Pomorzu rozwiną się burze. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu, przez 22 st. C w centrum, do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, na północy osiągający w porywach do 60 kilometrów na godzinę. W burzach może wiać jeszcze silniej.

W piątek Polskę obejmie bardziej rozbudowany układ frontów atlantyckich, niosąc ulewy i burze, szczególnie w północnych i zachodnich regionach. Jednocześnie dojdzie do starcia ciepłych mas powietrza zalegających nad południową Polską z chłodnymi, napierającymi od północnego zachodu.

Piątek zapowiada się pochmurnie, z ulewami do 20-40 l/mkw. oraz burzami na północy i zachodzie. W centrum opady będą słabsze. Padać nie będzie jedynie na południowym wschodzie. Temperatura osiągnie maksymalnie od 19 st. C na Podlasiu, przez 20 st. C w centrum, do 26 st. C na południu. Wiatr z kierunków zachodnich będzie umiarkowany i dość silny, a w burzach silny, w porywach dochodzący do 60-70 km/h.

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Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky

Weekend z deszczem i burzami

W sobotę głęboki atlantycki niż przemieści się nad Bałtyk, przez co zauważalnie nasili się wiatr. W masie powietrza polarnego, wlewającej się szerokim strumieniem nad nasz kraj, przetoczą się dwa fronty chłodne, przynosząc kolejne przelotne opady i burze. Już w niedzielę za sprawą wyżu znad Europy Zachodniej pogoda się uspokoi - wiatr osłabnie, a przelotne opady zaczną ustępować z zachodnich regionów kraju.

W sobotę spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami wystąpią opady deszczu do 10-30 l/mkw., a miejscami zagrzmi. Słupki rtęci wskażą od 17 st. C na Podlasiu, przez 20 st. C w centrum, do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowanie i dość silnie z zachodu, w porywach do 60-80 km/h. W burzach wiatr może być jeszcze silniejszy.

W niedzielę chmury zakryją niebo w umiarkowanym i dużym stopniu. Na zachodzie nie będzie padać, a w pozostałych rejonach prognozuje się przelotne opady do 5-10 l/mkw. Na termometrach pokaże się maksymalnie od 18 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach sięgający 50-60 km/h.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognozaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
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