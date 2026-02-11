Logo TVN24
Prognoza

Pogoda. Z objęć wiosny wprost w ramiona zimy. Miejscami mocniej sypnie śniegiem

Śnieg spadł w Tatrach
Prognozowana temperatura powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Najbliższe dni będą zróżnicowane pod względem temperatury. Po kilkudniowym ociepleniu, kiedy na termometrach zobaczymy nawet 12 stopni Celsjusza, czeka nas powrót mroźnej aury. Dodatkowo przemieszczający się nad Polską front atmosferyczny będzie niósł opady śniegu oraz marznącego deszczu.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Ciśnienie w Polsce będzie wyjątkowo niskie, a to ze względu na zbliżający się znad Wielkiej Brytanii w kierunku środkowych Niemiec głęboki, atlantycki niż wraz ze znacznymi zasobami wilgoci oraz systemem aktywnych frontów atmosferycznych.

Dla nas najważniejszy będzie front atmosferyczny o charakterze frontu ciepłego, przemieszczający się z południowego zachodu na północny wschód. Będzie on niósł słabe i okresowo umiarkowane opady, głównie deszczu i mżawki, przechodzące na czele frontu w opady mieszane deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie kraju przejściowo mogą pojawić się opady marznące. Towarzyszyć im będą silne zamglenia i mgły, utrzymujące się przez większą część dnia.

Cały czas z południowego zachodu do przeważającej części kraju napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie. W środę najbardziej odczuwalne będzie to w drugiej części dnia, gdy południowe regiony znajdą się "barycznie" w tak zwanym ciepłym wycinku niżu. Powstaną tam dogodne warunki do silnej adwekcji ciepła, która wraz z efektem fenowym pozwoli na wzrost temperatury do 11-12 stopni Celsjusza, a w obszarach podgórskich lokalnie nawet nieco wyżej. Jedynie krańce północne i północno-wschodnie pozostaną w chłodniejszym powietrzu.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami na południowym wschodzie i lokalnie południu kraju. Opady początkowo obejmą praktycznie cały kraj, ale w ciągu dnia - od godziny 12 - będą powoli zanikać. Przeważać będą słaby deszcz i mżawka, które w północno-wschodniej części kraju będą przechodzić w deszcz ze śniegiem (mokry śnieg), lokalnie zamarzając i powodując gołoledź. Dodatkowo w regionach północnych przez cały dzień utrzymywać się będą silne zamglenia i lokalne mgły. Termometry pokażą maksymalnie od 1-2 st. C na północnym wschodzie, przez 4-8 st. C w centrum kraju, do 9-12 st. C na południu. Wiatr z kierunków południowych będzie słaby i umiarkowany, na północy - dość silny, a lokalnie na południu - silny. W rejonie górskim porywy sięgną 40-60 kilometrów na godzinę (na szczytach powyżej 80 km/h). 

W piątek dominować będzie pogoda pochmurna z opadami deszczu w centrum i na południu oraz mieszanymi opadami deszczu ze śniegiem na północy kraju. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Pomorzu Gdańskim, przez 4-6 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C na południu. Wiatr powieje z kierunków zmiennych i będzie umiarkowany do dość silnego, a na wybrzeżu okresami silny.

Klatka kluczowa-222017
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

W weekend się ochłodzi. Jak zimno będzie

Weekend rozpocznie się pochmurno z większymi przejaśnieniami w centrum i na południowym wschodzie. W sobotę na północy kraju wystąpią przelotne opady śniegu, a w centrum i na Dolnym Śląsku - opady mieszane deszczu ze śniegiem. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków północnych i będzie słaby oraz umiarkowany.

Niedziela w przeważającej części kraju przyniesie dość pogodną aurę. Zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie mogą pojawić się słabe, przelotne opady śniegu, a w południowo-wschodniej części kraju wystąpi zachmurzenie całkowite z jednostajnymi opadami śniegu (w rejonie górskim spadnie 5-10 cm białego puchu). Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -6 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na południu. Wiatr powieje z północy i będzie słaby lub umiarkowany.

Klatka kluczowa-221868
Prognozowana temperatura powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogodny, ale mroźny początek tygodnia

Trzeci tydzień lutego rozpocznie się pogodnie. W poniedziałek na termometrach zobaczymy maksymalnie od -7 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2/-1 st. C w przeważającej części kraju, do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-wschodni i wschodni, umiarkowany do dość silnego.

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Grzegorz Momot

prognoza pogoda prognoza pogody
