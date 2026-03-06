Prognoza pogody na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad Europą Środkową utrzymuje się pogodny wyż Jannis, którego centrum w piątek rano zalega nad północną Polską, w rejonie Torunia. Wędrować ma on wolno na południowy wschód, w kierunku Karpat.

Tylko we wschodniej części kraju niebo zasnuwają chmury piętra wysokiego, które są jak "odprysk" od szerokiego pochmurnego pasa frontu atmosferycznego zalegającego nad Rosją.

Pogoda. Bardzo ciepło na Śnieżce

W wyżu przebiega granica między ciepłą cyrkulacją południową powietrza a chłodną północną, która obejmuje wschód Europy. Ta "linia demarkacyjna" zahacza również o wschód Polski.

- Nad Polską zalega powietrze polarne, powietrze szerokości umiarkowanych, które nad południowo-zachodnią Europą nabrało jednak suchych, ciepłych, łagodnych cech powietrza zwrotnikowego - tłumaczyła synoptyk tvnmeteo.pl. Dodała, że masa ta przy pogodnym niebie w ciągu dnia zapewni Polsce termiczną wiosnę, choć o poranku na przeważającym obszarze kraju temperatura jest ujemna.

W piątek rano termometry pokazały -6,1 st. C w Jeleniej Górze, za to na Śnieżce - za sprawą inwersji - były aż 4 stopnie. Jeśli chodzi o niziny, to o godzinie 6 najcieplej było w Gorzowie Wielkopolskim - tam temperatura wyniosła 1,8 st. C.

Kulminacja ciepła

W kolejnych dniach termometry będą pokazywać coraz wyższe wartości. W poniedziałek czeka nas kulminacja ciepła, bo cyrkulacja południowa powietrza podbije temperaturę na południu do 16-18 st. C, a lokalnie mocniej. Stanie się tak w wyniku działania efektu fenowego (fen to suchy i ciepły wiatr) w obszarach podgórskich.