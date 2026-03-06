Logo TVN24
Prognoza

Pogoda. Wiemy, kiedy nastąpi kulminacja ciepła. Zapewni nam ją efekt fenowy

Wiosna w moim ogrodzie, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogodę w Polsce kształtuje antycyklon Jannis. To głównie za jego sprawą napływa do nas ciepłe powietrze. W kolejnych dniach temperatura będzie stopniowo rosnąć. Wiemy, kiedy nastąpi kulminacja ciepła.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad Europą Środkową utrzymuje się pogodny wyż Jannis, którego centrum w piątek rano zalega nad północną Polską, w rejonie Torunia. Wędrować ma on wolno na południowy wschód, w kierunku Karpat.

Tylko we wschodniej części kraju niebo zasnuwają chmury piętra wysokiego, które są jak "odprysk" od szerokiego pochmurnego pasa frontu atmosferycznego zalegającego nad Rosją.

Sytuacja baryczna nad Europą
Sytuacja baryczna nad Europą
Źródło: DWD

Pogoda. Bardzo ciepło na Śnieżce

W wyżu przebiega granica między ciepłą cyrkulacją południową powietrza a chłodną północną, która obejmuje wschód Europy. Ta "linia demarkacyjna" zahacza również o wschód Polski.

- Nad Polską zalega powietrze polarne, powietrze szerokości umiarkowanych, które nad południowo-zachodnią Europą nabrało jednak suchych, ciepłych, łagodnych cech powietrza zwrotnikowego - tłumaczyła synoptyk tvnmeteo.pl. Dodała, że masa ta przy pogodnym niebie w ciągu dnia zapewni Polsce termiczną wiosnę, choć o poranku na przeważającym obszarze kraju temperatura jest ujemna.

W piątek rano termometry pokazały -6,1 st. C w Jeleniej Górze, za to na Śnieżce - za sprawą inwersji - były aż 4 stopnie. Jeśli chodzi o niziny, to o godzinie 6 najcieplej było w Gorzowie Wielkopolskim - tam temperatura wyniosła 1,8 st. C.

Temperatura powietrza w piątek rano
Temperatura powietrza w piątek rano
Źródło: IMGW

Kulminacja ciepła

W kolejnych dniach termometry będą pokazywać coraz wyższe wartości. W poniedziałek czeka nas kulminacja ciepła, bo cyrkulacja południowa powietrza podbije temperaturę na południu do 16-18 st. C, a lokalnie mocniej. Stanie się tak w wyniku działania efektu fenowego (fen to suchy i ciepły wiatr) w obszarach podgórskich.

To będzie kolejny słoneczny dzień

To będzie kolejny słoneczny dzień

Pogoda na weekend. Jak ciepło będzie

Pogoda na weekend. Jak ciepło będzie

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Anna Hudyka/ Kontakt24

pogoda prognoza pogody
