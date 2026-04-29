Prognoza Większość Polski na minusie. Tu rano było najzimniej Krzysztof Posytek

Warunki biometeo w środę

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w środę rano Polska pozostaje pod wpływem układu wysokiego ciśnienia znad Morza Północnego. Wspólnie z niżem Ylvim zalegającym nad północną Rosją działają jak pompy tłoczące, niosąc mróz do naszego kraju.

Przymroziło w wielu rejonach

W środę rano temperatura spadła poniżej zera w wielu rejonach Polski. Z danych IMGW dla stacji synoptycznych pierwszego rzędu wynika, że o godzinie 5 najzimniej było w Szczecinku w województwie zachodniopomorskim - termometry pokazały tam -4,3 stopnia Celsjusza. Niewiele cieplej (-4,2 st. C) było w Lęborku w woj. pomorskim, a poniżej 3 st. C zanotowano na niektórych stacjach w województwach małopolskim oraz dolnośląskim. Najwyższą wartość, 3,7 st. C, zarejestrowano w Gdańsku.

Temperatura powietrza w środę 29 kwietnia o godzinie 5 rano - stacje synoptyczne IMGW pierwszego rzędu

Unton-Pyziołek dodała, że spływ zimna z północy objawia się nie tylko ujemnymi wartościami na termometrach, lecz także zimowymi opadami. Na północnym wschodzie kraju około godziny 6 lokalnie padał śnieg z deszczem i śnieg, który zdaniem naszej synoptyk może się tam pojawiać także w ciągu dnia.

Zdaniem Unton-Pyziołek zatoka arktycznego chłodu utrzyma się w Polsce do czwartku. Oznacza to, że możemy spodziewać się minusowych temperatur także kolejnej nocy, ze środy na czwartek. Według prognoz synoptyk miejscami temperatura spadnie do -4/-6 st. C, a przy gruncie będzie jeszcze zimniej.

