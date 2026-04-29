Większość Polski na minusie. Tu rano było najzimniej
Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w środę rano Polska pozostaje pod wpływem układu wysokiego ciśnienia znad Morza Północnego. Wspólnie z niżem Ylvim zalegającym nad północną Rosją działają jak pompy tłoczące, niosąc mróz do naszego kraju.
Przymroziło w wielu rejonach
W środę rano temperatura spadła poniżej zera w wielu rejonach Polski. Z danych IMGW dla stacji synoptycznych pierwszego rzędu wynika, że o godzinie 5 najzimniej było w Szczecinku w województwie zachodniopomorskim - termometry pokazały tam -4,3 stopnia Celsjusza. Niewiele cieplej (-4,2 st. C) było w Lęborku w woj. pomorskim, a poniżej 3 st. C zanotowano na niektórych stacjach w województwach małopolskim oraz dolnośląskim. Najwyższą wartość, 3,7 st. C, zarejestrowano w Gdańsku.
Unton-Pyziołek dodała, że spływ zimna z północy objawia się nie tylko ujemnymi wartościami na termometrach, lecz także zimowymi opadami. Na północnym wschodzie kraju około godziny 6 lokalnie padał śnieg z deszczem i śnieg, który zdaniem naszej synoptyk może się tam pojawiać także w ciągu dnia.
Zdaniem Unton-Pyziołek zatoka arktycznego chłodu utrzyma się w Polsce do czwartku. Oznacza to, że możemy spodziewać się minusowych temperatur także kolejnej nocy, ze środy na czwartek. Według prognoz synoptyk miejscami temperatura spadnie do -4/-6 st. C, a przy gruncie będzie jeszcze zimniej.
Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW
