Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Większość Polski na minusie. Tu rano było najzimniej

|
Przymrozek, zimno, mróz, szron na trawie
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda. Środowy poranek dał się we znaki niskimi temperaturami - w wielu rejonach temperatura spadła poniżej zera. Gdzie zanotowano najniższe wartości i kiedy możemy spodziewać się końca nocnych i porannych mrozów?

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w środę rano Polska pozostaje pod wpływem układu wysokiego ciśnienia znad Morza Północnego. Wspólnie z niżem Ylvim zalegającym nad północną Rosją działają jak pompy tłoczące, niosąc mróz do naszego kraju.

Przymroziło w wielu rejonach

W środę rano temperatura spadła poniżej zera w wielu rejonach Polski. Z danych IMGW dla stacji synoptycznych pierwszego rzędu wynika, że o godzinie 5 najzimniej było w Szczecinku w województwie zachodniopomorskim - termometry pokazały tam -4,3 stopnia Celsjusza. Niewiele cieplej (-4,2 st. C) było w Lęborku w woj. pomorskim, a poniżej 3 st. C zanotowano na niektórych stacjach w województwach małopolskim oraz dolnośląskim. Najwyższą wartość, 3,7 st. C, zarejestrowano w Gdańsku.

Temperatura powietrza w środę 29 kwietnia o godzinie 5 rano - stacje synoptyczne IMGW pierwszego rzędu
Temperatura powietrza w środę 29 kwietnia o godzinie 5 rano - stacje synoptyczne IMGW pierwszego rzędu

Unton-Pyziołek dodała, że spływ zimna z północy objawia się nie tylko ujemnymi wartościami na termometrach, lecz także zimowymi opadami. Na północnym wschodzie kraju około godziny 6 lokalnie padał śnieg z deszczem i śnieg, który zdaniem naszej synoptyk może się tam pojawiać także w ciągu dnia.

Zdaniem Unton-Pyziołek zatoka arktycznego chłodu utrzyma się w Polsce do czwartku. Oznacza to, że możemy spodziewać się minusowych temperatur także kolejnej nocy, ze środy na czwartek. Według prognoz synoptyk miejscami temperatura spadnie do -4/-6 st. C, a przy gruncie będzie jeszcze zimniej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognozaprognoza pogodyMróz
Krzysztof Posytek
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom