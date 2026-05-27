Prognoza Będzie cieplej, ale nie zabraknie deszczu. Pogoda na 5 dni Tomasz Wakszyński |

Polska nadal znajduje się na skraju dwóch głównych ośrodków barycznych - wyżu Boris z centrum nad Morzem Północnym i niżu Kaja znad Niziny Wschodnioeuropejskiej. Ten pierwszy układ ciśnienia zasięgiem obejmuje znaczną część zachodniej i południowej Europy, tworząc kopułę ciepła. Zatrzymuje on tam gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Taki rozkład baryczny powoduje szybki spływ z północnego zachodu do Polski nieco chłodniejszego powietrza polarnego oraz utrzymywanie się znacznego gradientu barycznego, który przełoży się na dość silnie wiejący wiatr. Będzie on obniżał temperaturę odczuwalną.

Pogoda na czwartek

W czwartek na zachodzie kraju będzie słonecznie, a w pozostałej części kraju - pogodnie. W drugiej części dnia na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie kraju możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Ich sumy wyniosą maksymalnie 2-5 litrów na metr kwadratowy. Na krańcach północno-wschodnich nie można wykluczyć pojedynczych wyładowań atmosferycznych. Termometry pokażą maksymalnie od 16-17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 19-20 st. C w centrum, do 21-22 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni umiarkowany i okresami dość silny wiatr. Porywy we wschodniej połowie kraju mogą sięgać do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza opadów na kolejne dni Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na piątek

W kolejnych dniach stopniowo powróci przewaga cyrkulacji zachodniej. Oznacza to, że będzie cieplej, temperatura maksymalna na zachodzie kraju wyniesie do 23-26 st. C, ale też prognozowane są strefy frontowe z opadami. W sobotę padać ma w przeważającej części kraju, a w niedzielę - we wschodniej.

Piątek zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum, do 25-26 st. C na zachodzie. Wiatr przeważnie będzie umiarkowany, północno-zachodni do zachodniego.

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie w centrum, na zachodzie i południu kraju duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu o sumie 5-10 l/mkw. Mogą tam też pojawić się burze. Natomiast na północnym wschodzie dzień będzie pogodny. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 19 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w centrum, do 24-25 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, zachodni do północno-zachodniego.

Mieszkańców zachodnich regionów i centrum czeka w niedzielę dość pogodna aura. Na wschodzie wystąpi duże zachmurzenie ze słabnącymi przelotnymi opadami deszczu do 2-7 l/mkw. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum, do 24-26 st. C na południu i zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek w przeważającej części kraju upłynie pod znakiem dość pogodnej aury. Jedynie na północnyn wschodzie możliwe są rzelotne opady deszczu o sumie poniżej dwóch litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na północnym wschodzie do 22-24 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zmienny do północno-zachodniego.