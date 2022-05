Front wkracza nad Polskę. "Kończy się panowanie wyżu"

Z prognozy pogody na wtorek wynika, że temperatura maksymalna osiągnie od 10 stopni Celsjusza w rejonie Suwalszczyzny do 20 st. C na Podkarpaciu. Opady deszczu możliwe są w północnych i południowych województwach, a w Karpatach przewidywane są burze.

Więcej chmur pojawiło się na Wybrzeżu, Warmii oraz Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Deszcz padał tylko na Podhalu, a w Tatrach deszcz ze śniegiem. Lokalnie pojawiły się przyziemne mgły. Temperatura o godzinie 6 wynosiła od 0 st. C w Suwałkach, przez 4 st. w Łodzi, 7 st. C w Warszawie, do 10 st. C w Zielonej Górze.