Uderzenie wichur w weekend. Nadine nadciąga

Szykują się dni z niebezpieczną pogodą. Od weekendu w całej Polsce z sprawą niżu Nadine będzie silnie wiać, a w niektórych regionach kraju porywy osiągną nawet około 100 kilometrów na godzinę. Sytuacja szybko nie ulegnie poprawie. Do tego będzie często padać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Na pogodę w naszym kraju wpływa rozległy niż Nadine znad Morza Norweskiego. Przemieszczający się nad Polską ciepły front atmosferyczny w sobotę odsunie się na wschód poza granice kraju, jednak w ciągu kolejnych dni czeka nas dalszy ciąg podobnej aury. Z południowego zachodu napływa wilgotne i ciepłe powietrze.

- Nadine to silny wir, w którym masy powietrza przemieszczają się szybkim strumieniem, niosąc silne porywy wiatru - podkreśla synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Wieje od Morza Norweskiego po Morze Czarne. Dla północnych obszarów Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia, a tam, gdzie ma być najbardziej niebezpiecznie, ogłoszony został również alert RCB.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na Kaszubach, Warmii i Podlasiu. W niektórych miejscach pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki rzędu 1-3 litrów na metr kwadratowy, na ogół bez opadów powinno być tylko w rejonie Kaszub i Warmii. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Kujawach, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, silny, w porywach w większości kraju osiągający prędkość 60-80 kilometrów na godzinę, a na Pomorzu i Warmii do 90-100 km/h. Najsilniejsze porywy przewidywane są do południa.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Na południu kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 5 l/mkw., a na Warmii i Podlasiu przelotnie popada deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8-9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiat, w porywach do 60-90 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach ventusky.com

Wietrznie, pochmurno i deszczowo w kolejnym tygodniu

Na poniedziałek prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu do 5 l/mkw., które na północnym wschodzie przejdą w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna osiągnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w środkowej Polsce, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku zachodniego i północno-zachodniego będzie wiać umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągając do 60-70 km/h.

Wtorek przyniesie na ogół duże zachmurzenie. Na północy i północnym wschodzie kraju pojawią się opady deszczu o sumie 5-10 l/mkw., a w rejonie Podlasia spadnie deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie zachodni, silny, w porywach rozpędzając się do 60-90 km/h.

Środa zapowiada się pochmurno z postępującymi od północy w głąb Polski opadami deszczu do 5-10 l/mkw., które w północnych i centralnych regionach będą przechodzić w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w środkowej części kraju, do 9 st. C na Śląsku. Powieje zachodni i południowo-zachodni, silny wiatr, w porywach osiągnie do 60-90 km/h., a nad morzem do 100 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl