Ciepło z zimnem zderzy się nad Polską. Będzie padać śnieg

W weekend poczujemy podmuch zimy. W niemal całej Polsce pojawią się opady deszczu i mokrego śniegu, które będą intensywne. Termometry w niektórych regionach wskażą tylko kilka stopni powyżej zera.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Przeważająca część Polski w środę będzie pod wpływem pogodnego wyżu z centrum nad Bałkanami. Jednocześnie jednak do północno-wschodniej części kraju dotrze chłodny front atmosferyczny, który przyniesie słabe opady deszczu.

Środa w północnych regionach upłynie przeważnie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami, a słabo popada w pasie od Gdańska po Suwałki i Białystok. W pozostałej części kraju będzie na ogół pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 12-13 st. C w większości innych miast. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, ale na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie chwilami nieco silniejszy, w porywach osiągający prędkość do 55 kilometrów na godzinę.

Kolejne dni dużo chłodniejsze

W czwartek będzie na ogół pochmurno z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami we wschodniej połowie kraju. Słabe opady deszczu mogą wystąpić wzdłuż zachodniej granicy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C w Suwałkach do 13 st. C w Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Rzeszowie. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z kierunku południowo-wschodniego.

Piątek na północy Polski upłynie bez opadów i czasami będzie się tam przejaśniać oraz rozpogadzać. W pozostałych miejscach dzień zapowiada się na ogół pochmurno ze słabymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna osiągnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-wschodni, umiarkowany, na północy chwilami dość silny, w porywach do 60 km/h.

Prognoza temperatury na okres 18-22.10 ventusky.com

Prognoza pogody na weekend

W perspektywie końca tygodnia widać zderzenie się nad Polską dwóch bardzo różnych mas powietrza - mroźnej z północy i ciepłej z południa. Efektem tego będą intensywne opady deszczu oraz śniegu, silny, porywisty wiatr i bardzo duża różnica temperatury.

Sobota przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami tylko w południowych regionach. Wszędzie pojawią się opady deszczu oraz mokrego śniegu, które w centrum i na północy chwilami mogą być intensywne. Termometry pokażą maksymalnie od 4-5 st. C w na północy oraz w centrum do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunku północno-wschodniego będzie wiać umiarkowanie i dość silnie, w porywach osiągając do 60-70 km/h.

Niedziela zapowiada się na ogół pochmurno. Przejaśniać i wypogadzać może się jedynie na południu Polski. W północnych regionach oraz na Podkarpaciu słabo popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 6-7 st. C na północy i w centrum kraju do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, zachodni.

Prognoza opadów na okres 18-22.10 ventusky.com

Prognoza porywów wiatru na okres 18-22.10 ventusky.com

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl