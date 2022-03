O poranku "temperatura od Sasa do Lasa", w ciągu dnia otrze się o 20 stopni

Poranek z mrozem

Synoptyk tvnmeteo.pl dodaje, że "o poranku w środę w Polsce jest pogodnie, a temperatura od Sasa do Lasa". Jak tłumaczy, w obszarze wysokiego ciśnienia, przy bezruchu powietrza, temperatura zależy przede wszystkim od podłoża. To charakter gruntu, nad którym zalega powietrze, decyduje o wychładzaniu się i silnym bądź niewielkim spadku temperatury.

W Kozienicach o o godzinie 6 termometry wskazały -5 stopni Celsjusza, a około 90 kilometrów na południowy wschód w Lublinie były 3 st. C. Różnica między tymi dwoma rejonami wyniosła więc 8 st. C. Podobna sytuacja wystąpiła w Zielonej Górze, gdzie w mieście na wysokości około 190 metrów nad poziomem morza temperatura wyniosła 8 st. C, a na lotnisku Zielona Góra Babimost leżącym niżej, na wysokości 63 m n.p.m., temperatura spadła do -4 st. C.