Śnieg, ślisko, mgły. W tych regionach kierowcy powinni szczególnie uważać

We wsi Tomtor na Syberii temperatura spadła w poniedziałek do -60 stopni Celsjusza. To najniższa temperatura odnotowana w Jakucji i zarazem w całej Rosji w ciągu ostatnich 10 lat - poinformował Jakucki Zarząd ds. Hydrometeorologii i Monitorowania Środowiska Naturalnego.