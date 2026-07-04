Burze, możliwy grad. Alarmy IMGW w dwóch województwach
Synoptycy IMGW wydali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
Alarmy IMGW pierwszego stopnia przed burzami wydano w województwach:
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: gołdapskim, oleckim, ełckim;
- podlaskim, w powiatach: Suwałki, suwalskim, sejneńskim, augustowskim, sokólskim, grajewskim, monieckim, białostockim, Białystok, hajnowskim i bielskim.
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 do 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie grad.
Groźnej pogody możemy spodziewać się od godziny 12 do godz. 20 w sobotę.
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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.