Sobota pod znakiem opadów. Warunki drogowe od rana utrudnione w większości kraju

czytaj dalej

Zima trwa w najlepsze i wiele osób ma już za sobą wypad na narty czy snowboard. Dla tych osób, które szykują się dopiero do wyjazdu lub szukają alternatywy dla miejsc, które odwiedzały do tej pory, przygotowaliśmy nasz artykuł. Opisujemy w nim ośrodek Ski Arena Szrenica. Położony jest na górze o tej samej nazwie, która dominuje nad Szklarską Porębą. Samą Szrenicę można śmiało nazwać bramą do polskich i czeskich Karkonoszy. Czego możemy się spodziewać po przyjeździe na miejsce? Odpowiadamy poniżej!