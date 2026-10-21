Prognoza Zmiany ciśnienia i cieplejsze epizody. Pogoda stanie się dynamiczna Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Pogodę w Polsce będzie kształtować zatoka niżu Jella znad Morza Północnego i związana z nią strefa pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego. Już w nocy przyniesie ona wzrost zachmurzenia oraz słabe i umiarkowane, ciągłe opady deszczu na zachodzie kraju. Spadnie od dwóch do 10 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie na Dolnym Śląsku - do 20 l/mkw.

Czekają nas ciągłe opady deszczu

W ciągu dnia strefa frontowa powoli przemieszczać się będzie na wschód, do wieczora przynosząc deszcz niemal w całej Polsce, z wyjątkiem północnego wschodu. Opady będą przeważnie słabe i umiarkowane, lecz o charakterze ciągłym. To bardzo dobra wiadomość w kontekście panującej suszy oraz faktu, że tegoroczny październik jest jak do tej pory wyjątkowo suchym miesiącem. W większości kraju spadło do tej pory około 20 procent tego co zwykle, czyli ok. 10 l/mkw.

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W czwartek w większości Polski wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z ciągłymi opadami deszczu rzędu 2-10 l/mkw. (lokalnie do 20 l/mkw.), przemieszczającymi się z zachodu w głąb kraju. Padać nie będzie jedynie na północnym wschodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9-11 stopni Celsjusza na południu i zachodzie do 14-15 st. C na północnym wschodzie. Wiatr z południowego wschodu, skręcający od zachodu na zachodni, będzie umiarkowany, w porywach dość silny, osiągający 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

Pogoda stanie się dynamiczna

W kolejnych dniach sytuacja pogodowa zarówno w Polsce, jak i całej Europie będzie bardzo zróżnicowana i dynamiczna. Wszystko za sprawą rozległej zatoki chłodu, która objęła swoim zasięgiem północno-zachodnią część kontynentu. Na styku chłodnego, arktycznego powietrza z północy oraz bardzo ciepłych mas powietrza zwrotnikowego, związanych z wyżem Azorskim, wyraźnie zaostrzył się gradient temperatury - na stosunkowo niewielkiej odległości jej różnice są znaczne. Skutkuje to wzrostem aktywności prądu strumieniowego nad Atlantykiem i Europą Zachodnią.

Taka sytuacja wpływa znacząco na pogodę w Polsce. Nad wodami Atlantyku tworzą się kolejne układy niskiego ciśnienia, często bardzo dynamiczne, które następnie wędrują w kierunku Europy Środkowej i Wschodniej. Z uwagi na to, że nad Rosją znajduje się bardzo silny i stabilny wyż kontynentalny, niże atlantyckie docierające w nadchodzącym czasie do Polski będą już zdecydowanie słabsze od tych, które obserwujemy aktualnie, oraz tych, które pojawią się w kolejnych dniach na Atlantyku, u wybrzeży Wielkiej Brytanii czy Europy Zachodniej. Pogoda w naszym kraju stanie się jednak dynamiczna za sprawą stale zmieniającego się ciśnienia oraz naprzemiennych zmian cyrkulacji z zachodniej na południową. Oznacza to rozwój halnego oraz cieplejsze epizody, zwłaszcza na południu Polski.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

Prognoza na weekend i początek tygodnia

Piątek zapowiada się dość pogodnie. Jedynie na północnym wschodzie początkowo wystąpi więcej chmur, które przyniosą słabe opady deszczu rzędu 1-5 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 11-12 st. C na północnym wschodzie do 14-15 st. C na południowym zachodzie kraju. Powieje umiarkowany wiatr z południa.

Sobota również rozpocznie się dość pogodnie, ale od zachodu nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego, a miejscami słabo, przelotnie popada. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 12-13 st. C na zachodzie, północy i w centrum do 15-16 st. C na południowym wschodzie. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny.

W niedzielę mieszkańców wschodniej Polski czeka umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie i w centrum pojawi się więcej chmur i przelotnie popada. Temperatura osiągnie maksymalnie od 10-12 st. C na zachodzie do 14-16 st. C na południu i wschodzie. Powieje z południa, umiarkowanie i dość silnie, a w górach - bardzo silnie.

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie na północy i wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie około 10-12 st. C w całym kraju. Wiatr z zachodu okaże się umiarkowany.