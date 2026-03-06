Pogoda. Kolejny tydzień przyniesie zmianę

Polska pozostaje w obszarze wysokiego ciśnienia rozciągającym się od Skandynawii po Turcję, a związanym z centrami dwóch wyżów: Konrad znad Szwecji i Jannis znad Morza Czarnego. Wraz z niżem znad Hiszpanii doprowadziły one do uformowania się klina ciepła, czyli strumienia ciepłego i suchego powietrza znad południowej Europy po Morze Północne i Bałtyk. Oznacza to dalszy ciąg pogodnej aury.
Kontynuacja słonecznej i ciepłej aury
Sobota będzie na ogół słoneczna, ale na Pomorzu w ciągu dnia spodziewanych jest trochę chmur. Temperatura osiągnie maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13-15 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na południowym zachodzie, a lokalnie nawet więcej. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.
Niedziela zapowiada się słonecznie, choć na zachodzie pojawi się nieco chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13-15 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na południowym zachodzie. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu.
Poniedziałek również ma być słoneczny i ponownie zachmurzenie wystąpi tylko na zachodzie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14-16 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na południowym zachodzie. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południa.
W kolejnych dniach Polska pozostanie pod wpływem wyżu, choć od zachodu nasunie się nieco kłębiących się chmur. Dopiero w środę wkroczy od zachodu front atmosferyczny, pchany przez nieco chłodniejsze powietrze polarne, niosąc na kilka dni więcej chmur, przelotne opady oraz lekki spadek temperatury.
Nadchodzi zmiana
Wtorek rozpocznie się słonecznie, ale w ciągu dnia w całym kraju pojawi się więcej chmur. Temperatura wyniesie maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.
W środę w większości kraju wystąpi umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie chmur będzie więcej, przyniosą one przelotne opady deszczu do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na południu. Wiatr z południowego zachodu okaże się słaby i umiarkowany.
Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock