Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda. Kolejny tydzień przyniesie zmianę

|
Wiosna, deszcz
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. Czeka nas jeszcze kilka dni wyżowej aury z dużą ilością słońca i wysokimi temperaturami. W weekend termometry mogą pokazać nawet 17-18 stopni. W kolejnym tygodniu pogoda zacznie się jednak zmieniać.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Polska pozostaje w obszarze wysokiego ciśnienia rozciągającym się od Skandynawii po Turcję, a związanym z centrami dwóch wyżów: Konrad znad Szwecji i Jannis znad Morza Czarnego. Wraz z niżem znad Hiszpanii doprowadziły one do uformowania się klina ciepła, czyli strumienia ciepłego i suchego powietrza znad południowej Europy po Morze Północne i Bałtyk. Oznacza to dalszy ciąg pogodnej aury.

Kontynuacja słonecznej i ciepłej aury

Sobota będzie na ogół słoneczna, ale na Pomorzu w ciągu dnia spodziewanych jest trochę chmur. Temperatura osiągnie maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13-15 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na południowym zachodzie, a lokalnie nawet więcej. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Niedziela zapowiada się słonecznie, choć na zachodzie pojawi się nieco chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13-15 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na południowym zachodzie. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu.

Czeka nas weekend z dużą anomalią temperatury
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czeka nas weekend z dużą anomalią temperatury

Poniedziałek również ma być słoneczny i ponownie zachmurzenie wystąpi tylko na zachodzie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14-16 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na południowym zachodzie. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południa.

W kolejnych dniach Polska pozostanie pod wpływem wyżu, choć od zachodu nasunie się nieco kłębiących się chmur. Dopiero w środę wkroczy od zachodu front atmosferyczny, pchany przez nieco chłodniejsze powietrze polarne, niosąc na kilka dni więcej chmur, przelotne opady oraz lekki spadek temperatury.

Klatka kluczowa-272662
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Nadchodzi zmiana

Wtorek rozpocznie się słonecznie, ale w ciągu dnia w całym kraju pojawi się więcej chmur. Temperatura wyniesie maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

W środę w większości kraju wystąpi umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie chmur będzie więcej, przyniosą one przelotne opady deszczu do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na południu. Wiatr z południowego zachodu okaże się słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-272675
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
prognozapogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Pył z Sahary nad Szwajcarią
Dotarł do nich pył z Sahary. Ostrzegają przed złą jakością powietrza
Smog
Księżyc
Czy asteroida uderzy w Księżyc? NASA podała nowe wyliczenia
Nauka
W weekend czeka nas anomalia
Czeka nas weekend z dużą anomalią temperatury
Prognoza
Gawrony są bardzo przywiązane do swoich miejsc lęgowych
Ich populacja w Polsce maleje. "Sytuacja jest dramatyczna"
Ciekawostki
Wiosna w moim ogrodzie, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Wiemy, kiedy nastąpi kulminacja ciepła. Zapewni nam ją efekt fenowy
Prognoza
Mgła, poranek
To będzie kolejny słoneczny dzień
Prognoza
Mgła, zimno, noc
Kierowcy, tu nocą i nad ranem trzeba uważać
Prognoza
Wulkan Kilauea
Wszedł na teren strefy zastrzeżonej. Następnego dnia znaleźli jego ciało
Świat
Trzęsienie ziemi w Luizjanie
Trzęsienie ziemi w USA. Jedno z najsilniejszych w historii stanu
Świat
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Noc na minusie w całym kraju
Prognoza
Wyspa Lady Elliot w Wielkiej Rafie Koralowej
Atak rekina u wybrzeży popularnej wyspy
Świat
Leśna rzeka zabarwiona na nietypowy kolor
To zjawisko trwa krótko. Pojawia się, gdy zima dobiega końca
Polska
wilk
Wilczyca w śmiertelnej pułapce. Nagranie z akcji strażaków
Świat
Wiosna, las
Pogoda na weekend. Jak ciepło będzie
Prognoza
Z pomocą aplikacji żona wskazała ratownikom miejsce pobytu męża przysypanego przez lawinę
"Czułem się tak, jakbym został zabetonowany". Przeżył dzięki aplikacji w telefonie
Świat
Pył saharyjski, Trzcinno
Niebo nad Polską może zmętnieć
Polska
Las w Amazonii, Brazylia
Owady nie są gotowe na to, co im szykujemy
Nauka
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu (zdjęcie z grudnia 2025 roku)
Stany rzek. Tu sytuacja hydrologiczna nie jest dobra
Prognoza
Upał w Panamie
Apelują o niewychodzenie na słońce. Ryzyko udaru, kurczy i wyczerpania
Świat
Gęsta mgła
Mleko rozlało się nad drogami. Tu warto zachować ostrożność
Prognoza
Słonecznie
Aura będzie słoneczna i pogodna
Polska
Wyspa Mabul (Malezja)
Poziom wody w morzach i oceanach może być znacznie wyższy, niż sądzono
Świat
Noc, mglisto
Nadchodzi mglista noc z przymrozkami
Polska
Zalana ulica w gminie Humilladero
Regina nad Hiszpanią. Podtopienia w części kraju
Świat
Słonecznie, pogodnie
Będzie się robić coraz cieplej
Polska
Ośrodek narciarski w Hakubie (Japonia)
Nie żyje ośmiolatka przygnieciona skuterem śnieżnym
Świat
Okolice Białego Ługu (woj. mazowieckie) w zimowej szacie (2.02.2026)
Na półkuli północnej śniegu jest coraz mniej. W tych regionach ubyło go najwięcej
Nauka
Po wyżu wkracza niżowe monstrum
Czekają nas perturbacje. W prognozie widać niżowe monstrum
Arleta Unton-Pyziołek
Pająk Agelenopsis pennsylvanica
Mogą budzić w nas strach, "mają fundamentalne znaczenie"
Ciekawostki
Złe warunki na drogach po zimie
Nowy problem po śnieżycach, w warsztatach oblężenie
Świat
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom