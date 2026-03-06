Pogoda. Kolejny tydzień przyniesie zmianę

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polska pozostaje w obszarze wysokiego ciśnienia rozciągającym się od Skandynawii po Turcję, a związanym z centrami dwóch wyżów: Konrad znad Szwecji i Jannis znad Morza Czarnego. Wraz z niżem znad Hiszpanii doprowadziły one do uformowania się klina ciepła, czyli strumienia ciepłego i suchego powietrza znad południowej Europy po Morze Północne i Bałtyk. Oznacza to dalszy ciąg pogodnej aury.

Kontynuacja słonecznej i ciepłej aury

Sobota będzie na ogół słoneczna, ale na Pomorzu w ciągu dnia spodziewanych jest trochę chmur. Temperatura osiągnie maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13-15 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na południowym zachodzie, a lokalnie nawet więcej. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Niedziela zapowiada się słonecznie, choć na zachodzie pojawi się nieco chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13-15 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na południowym zachodzie. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Czeka nas weekend z dużą anomalią temperatury

Poniedziałek również ma być słoneczny i ponownie zachmurzenie wystąpi tylko na zachodzie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14-16 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na południowym zachodzie. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południa.

W kolejnych dniach Polska pozostanie pod wpływem wyżu, choć od zachodu nasunie się nieco kłębiących się chmur. Dopiero w środę wkroczy od zachodu front atmosferyczny, pchany przez nieco chłodniejsze powietrze polarne, niosąc na kilka dni więcej chmur, przelotne opady oraz lekki spadek temperatury.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Nadchodzi zmiana

Wtorek rozpocznie się słonecznie, ale w ciągu dnia w całym kraju pojawi się więcej chmur. Temperatura wyniesie maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

W środę w większości kraju wystąpi umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie chmur będzie więcej, przyniosą one przelotne opady deszczu do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na południu. Wiatr z południowego zachodu okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com