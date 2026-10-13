Zimny poranek w części Polski. Tutaj złapał lekki mróz
Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, we wtorek rano większość kraju znajdowała się pod panowaniem wyżu Elmar z centrum nad Czechami i południową Polską. Jedynie na północnym wschodzie zaznaczał się wpływ płytkiej zatoki niżu Gabriele znad krajów bałtyckich.
Gdzie było "na minusie"?
We wtorkowy poranek temperatura spadła najmocniej na zachodzie kraju. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) dla stacji synoptycznych pierwszego rzędu, o godzinie 6 najzimniej było w Słubicach zanotowano -0,6 stopnia Celsjusza. Lekki mróz złapał także w Jeleniej Górze, gdzie zarejestrowano -0,2 st. C.
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Jak informuje nasz synoptyk Damian Zdonek, rano "na minusie" było także w górach i na obszarach podgórskich. Na Kasprowym Wierchu odnotowano -4 st. C, a w Dolinie Pięciu Stawów i na Śnieżce -2 st. C.
Dwucyfrowe wartości w części kraju
We wtorek rano temperatura w Polsce była jednak dość zróżnicowana. O ile mieszkańcy zachodu odczuli lekki mróz, o tyle na północy termometry wskazały miejscami ponad 10 st. C. Jak wynika z mapy IMGW, najcieplej było w Kołobrzegu, gdzie zanotowano 10,8 st. C. Różnica między najwyższą a najniższą temperaturą wyniosła więc 11,4 st. C.
Zgodnie z prognozą Zdonka w ciągu dnia dwucyfrowe wartości na termometrach zobaczymy w większości Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Lubelszczyźnie, przez 12-13 st. C w centrum kraju, po 14-15 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu. Miejscami na północy, wschodzie i południu słabo, przelotnie popada.