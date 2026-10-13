Prognoza Zimny poranek w części Polski. Tutaj złapał lekki mróz Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Kontakt24/ Jaga

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, we wtorek rano większość kraju znajdowała się pod panowaniem wyżu Elmar z centrum nad Czechami i południową Polską. Jedynie na północnym wschodzie zaznaczał się wpływ płytkiej zatoki niżu Gabriele znad krajów bałtyckich.

Gdzie było "na minusie"?

We wtorkowy poranek temperatura spadła najmocniej na zachodzie kraju. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) dla stacji synoptycznych pierwszego rzędu, o godzinie 6 najzimniej było w Słubicach zanotowano -0,6 stopnia Celsjusza. Lekki mróz złapał także w Jeleniej Górze, gdzie zarejestrowano -0,2 st. C.

>>> CZYTAJ TEŻ: Jaka może być tegoroczna zima? Prognoza długoterminowa IMGW

Temperatura minimalna powietrza we wtorek 13.10 o godzinie 6 Źródło zdjęcia: IMGW

Jak informuje nasz synoptyk Damian Zdonek, rano "na minusie" było także w górach i na obszarach podgórskich. Na Kasprowym Wierchu odnotowano -4 st. C, a w Dolinie Pięciu Stawów i na Śnieżce -2 st. C.

Dwucyfrowe wartości w części kraju

We wtorek rano temperatura w Polsce była jednak dość zróżnicowana. O ile mieszkańcy zachodu odczuli lekki mróz, o tyle na północy termometry wskazały miejscami ponad 10 st. C. Jak wynika z mapy IMGW, najcieplej było w Kołobrzegu, gdzie zanotowano 10,8 st. C. Różnica między najwyższą a najniższą temperaturą wyniosła więc 11,4 st. C.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pogoda będzie w kratkę. Jednego dnia może zagrzmieć

Zgodnie z prognozą Zdonka w ciągu dnia dwucyfrowe wartości na termometrach zobaczymy w większości Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Lubelszczyźnie, przez 12-13 st. C w centrum kraju, po 14-15 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu. Miejscami na północy, wschodzie i południu słabo, przelotnie popada.