Pogoda. Nadchodzi czas starć zimy z przedwiośniem

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polska dostaje się pod wpływ wyżu Emmeram znad Skandynawii. Kierunek cyrkulacji powietrza zmienia się z południowego na północny, a wyż zaczyna tłoczyć zimne powietrze arktyczne, obejmujące Polskę stopniowo od północnego wschodu. Między tą lodowatą masą powietrza a łagodną polarną nad krajem rozciąga się front atmosferyczny. Związana z nim szeroka strefa opadów deszczu ze śniegiem i śniegu będzie od północy stopniowo wypychana znad Polski. W niedzielę pod wieczór strefa opadów śniegu wciąż zalegać ma nad południowo-zachodnimi i południowymi regionami kraju, podczas gdy na północy będzie się coraz mocniej rozpogadzać.

Nadchodzą mroźne noce

W arktycznej masie powietrza i w zasięgu pogodnego, spokojnego wyżu noce z niedzieli na poniedziałek i z poniedziałku na wtorek będą mroźne, szczególnie na północy i wschodzie kraju, gdzie temperatura spadać ma poniżej -15 stopni Celsjusza, lokalnie do -20 st. C. Już we wtorek, gdy wyż skandynawski powędruje w stronę Ukrainy, cyrkulacja powietrza ponownie skręci z północnej na południową i rozpocznie się proces wymiany powietrza nad środkową Europą.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę na północnym wschodzie kraju spodziewane są większe przejaśnienia. Poza tym będzie pochmurnie i okresami popada śnieg do 1-2 centymetrów, a na południu, szczególnie w Karpatach, sypnie mocniej, do 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -6 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2/-1 st. C w centrum, do 1-2 st. C w Małopolsce. Wiatr z północnego wschodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na północy - okresami dość silny, potęgujący odczucie chłodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Chwyci mróz

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z postępującymi od północnego wschodu w głąb kraju przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od -10/-9 st. C na Podlasiu, Warmii i Mazurach, przez -7/-5 st. C w centrum, do -1/0 st. C na Śląsku. Powieje z południowego wschodu, w większości kraju umiarkowanie, ale na wschodzie i północy - dość silnie, przez co odczuwalny będzie większy chłód, niż wynikałoby to ze wskazań na termometrach.

We wtorek Polska zacznie dostawać się w pochmurny obszar niżowy, a od południowego zachodu wkroczy front z opadami śniegu przechodzącymi na południowym zachodzie oraz w centrum kraju w opady mieszane i marznące. W środę w masie powietrza polarnego obejmującego większą część kraju temperatura wzniesie się ponad 0 st. C. W czwartek strumień powietrza z południa nieść ma mgły, opady deszczu i mżawki oraz silny wrzut ciepła - na przedgórzu Sudetów i Karpat temperatura może osiągnąć 8-10 st. C. Rozpoczął się czas silnych starć zimy z przedwiośniem i pogody męczącej, w której na razie większe szanse ma zima.

We wtorek od południowego zachodu w głąb kraj będzie przesuwać się strefa dużego zachmurzenia i opadów śniegu, przechodzących w centrum kraju i na południu w śnieg z deszczem marznącym. Na termometrach pokaże się maksymalnie od -8 st. C na Podlasiu, przez -3 st. C w centrum, do 0-2 st. C na Śląsku. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Zrobi się cieplej

Środa zapowiada się pochmurnie. Na północnym wschodzie kraju okresami spadnie śnieg do 1-2 cm. Poza tym będzie mgliście, a okresami zaznaczy się słaby deszcz ze śniegiem i deszcz, który na północy i w centrum kraju będzie marznący. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 4-6 st. C na południu. Powieje z południowego wschodu, na ogół słabo i umiarkowanie, ale na zachodzie - okresami dość silnie.

W czwartek prognozowana jest pochmurna i mglista aura. Na północy okresami popada śnieg z deszczem i deszcz, a na zachodzie - sam deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie od 0 st. C na Podlasiu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8-10 st. C na południu. Wiatr, wiejący z południa, w większości kraju okaże się umiarkowany, z wyjątkiem gór, gdzie będzie dość silny.