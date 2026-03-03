Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na marzec. Taka aura zostanie z nami na długo

|
Wczesna wiosna, pogodnie, ciepło
Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com/GFS
Pogoda. Wiosenna aura w kolejnych dniach rozkręci się na dobre. Temperatura miejscami będzie sięgać 15 stopni Celsjusza. Według prognoz taka pogoda może zostać z nami na dłużej.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Polska pozostanie pod dominującym wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia, obejmującego swoim zasięgiem środkową oraz częściowo południową i zachodnią Europę. Nad Polską zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niżu Elke znad Skandynawii z chłodnym frontem atmosferycznym. Będzie on mało aktywny, a jego obecność nad Polską sprowadzi się głównie to przejściowo większego zachmurzenia oraz do napływu nieco chłodniejszej masy powietrza polarnego morskiego znad Atlantyku.

Na przeważającym obszarze kraju w środę będzie pogodnie i bez opadów. Jedynie lokalnie na północy zachmurzenie wzrośnie do dużego, ale będzie szansa na rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 5-6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14-15 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr, na północy i wschodzie w porywach osiągnie do 40 kilometrów na godzinę.

Blokada wyżowa zapewni stabilną pogodę

Kolejne dni przyniosą kontynuację stabilnej aury, a wszystko za sprawą układów wysokiego ciśnienia, które stanowić będą blokadę dla cyrkulacji zachodniej i przemieszczania się frontów atmosferycznych w głąb Europy. Czeka nas przewaga pogodnego nieba, jedynie przejściowo dużego, aczkolwiek bez opadów deszczu. Temperatura będzie się wahać, wciąż utrzymując wiosenne wartości, ze średnią dobową około 5-10 st. C w zależności od regionu kraju. Taka aura utrzyma się prawdopodobnie co najmniej do połowy miesiąca.

Klatka kluczowa-264974
Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com/GFS

W czwartek przyniesie zachmurzenie małe oraz bezchmurne niebo na południu i zachodzie kraju. Na północnym wschodzie zachmurzenie wzrośnie do dużego. Na termometrach zobaczymy od 6-8 st. C na północnym wschodzie do 10-12 st. C na południu i zachodzie. Wiatr będzie słaby, zmienny.

W piątek będzie pogodnie i słonecznie, bez opadów. Temperatura wyniesie od 8-10 st. C na północnym wschodzie do 13-14 st. C na południowym zachodzie kraju. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pogodnie i słonecznie, bez opadów. Termometry pokażą od 9-11 st. C na północnym wschodzie do 14-15 st. C na południowym zachodzie kraju. Nadciągnie słaby, zmienny wiatr.

Niedziela upłynie pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. Termometry wskażą od 9-11 st. C na północnym wschodzie do 12-14 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Klatka kluczowa-264961
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com/GFS

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
