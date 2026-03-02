Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polska pozostanie pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia, obejmującego swoim zasięgiem środkową, wschodnią i częściowo południową Europę. Jedynie na krańcach północno-wschodnich zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niżowej ze strefą mało aktywnego, pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego. Z tym frontem związane będzie duże zachmurzenie oraz lokalnie słabe opady deszczu.

Z południa ponownie napływać będą do Polski ciepłe masy powietrza o cechach powietrza zwrotnikowego. W efekcie tego termometry na zachodzie kraju wskażą nawet 15-16 stopni Celsjusza.

Pogoda na wtorek

We wtorek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie na wschodzie spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Lokalnie pojawią się słabe, symboliczne opady deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie od 6-7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11-13 st. C w centrum, do 15-16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Nad głowy niektórych nadciągną chmury

Kolejne dni przyniosą kontynuację stabilnej aury, a wszystko za sprawą wyżów, które stanowić będą blokadę dla cyrkulacji zachodniej i przemieszczania się frontów atmosferycznych w głąb Europy. Czeka nas przewaga pogodnego nieba, jedynie przejściowo spodziewane jest duże zachmurzenie. Temperatura będzie się wahać, wciąż utrzymując wiosenne wartości ze średnią dobową wynoszącą około 5-10 st. C w zależności od regionu kraju.

Środa zapowiada się dość pogodnie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 5-6 st. C na Suwalszczyźnie do 14-15 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo z południowego zachodu.

W czwartek na zachodzie będzie słonecznie. Na pozostałym obszarze kraju, zwłaszcza na północnym wschodzie, rozwinie się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7-9 st. C na północnym wschodzie do 10-12 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr, wiejący ze zmiennych kierunków, będzie słaby.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Taki będzie koniec tygodnia

Piątek przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 7-9 st. C na północnym wschodzie do 13-14 st. C na południowym zachodzie kraju. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.

W sobotę zachmurzenie na wschodzie będzie małe, a na zachodzie - duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-10 st. C na północnym wschodzie do 12-14 st. C na południu i zachodzie. Zaznaczy się słaby, zmienny wiatr.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pogoda na 16 dni. Co nas czeka