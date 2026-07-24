Prognoza Weekend z upałem, później przyjdzie zmiana Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura Źródło wideo: ventusky Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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W sobotę na przeważającym obszarze kraju niebo pokryje zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże - kłębiaste, ale bez opadów. Jedynie na południowym zachodzie będzie słonecznie. W Bieszczadach może spaść słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-23 stopni na północnym wschodzie, przez 24-25 stopni w centrum kraju, do 26-28 stopni na zachodzie. Wiatr południowo-zachodni powieje słabo.

Prognozowane opady Źródło: Ventusky.com

Upał w niedzielę

Niedziela zapowiada się pogodnie i słonecznie. W drugiej części dnia może pojawić się zachmurzenie duże na zachodzie. Miejscami pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Jest ryzyko burzy. Słupki rtęci wskażą od 24-25 stopni na Pomorzu Zachodnim, do 28-29 stopni - a miejscami nawet 30 stopni - na południu i w centrum Polski. Wiatr południowo-zachodni będzie słaby i umiarkowany.

Zmiana przyjdzie po weekendzie

Poniedziałkowe niebo będzie przykryte zachmurzeniem dużym i całkowitym z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 stopni na północnym zachodzie, do 22-23 stopni na wschodzie Polski. Wiatr z kierunku zachodniego powieje umiarkowanie i dość silnie.

Powrócą chmury

We wtorek na niebie pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na północy Polski może spaść słaby, przelotny deszcz. Słupki rtęci wskażą od 20-21 stopni na północy, do 22-23 stopni na południu i w centrum Polski. Umiarkowany wiatr północno-zachodni w porywach może zwiększyć swoją siłę.

Środa będzie pogodna i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-23 stopni na północnym wschodzie, do 25-27 stopni na pozostałym obszarze Polski. Wiatr będzie zmienny i słaby.

Prognozowana temperatura Źródło: ventusky