Może spaść ponad 20 cm śniegu. Gdzie? Mapy

Prognozowane opady śniegu w weekend 14-15.02 Źródło: Ventusky.com

W sobotę w drugiej części dnia od południa wkroczy do Polski system okludujących się frontów atmosferycznych, związany z niżem Viviana znad Półwyspu Apenińskiego, a w niedzielę z rejonu Bałkanów - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Śnieżyce zmierzają do Polski. Ile śniegu spadnie, gdzie będzie go najwięcej

Początkowo nad południową Polską znajdzie się strefa frontu ciepłego z opadami deszczu i mżawki, które wieczorem przejdą w opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu.

- W ciągu nocy z soboty na niedzielę oraz w trakcie kolejnej doby główna strefa opadów przemieszczać się będzie od Śląska, przez Ziemię Świętokrzyską, po Lubelszczyznę. W tych regionach w ciągu 24 godzin spadnie około 10-15 centymetrów świeżego śniegu - przekazał synoptyk. W pozostałych regionach w zasięgu strefy frontowej, czyli na Opolszczyźnie, Podkarpaciu oraz w południowej części Ziemi Łódzkiej i Mazowsza, prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm. - Najwięcej śniegu spadnie w Tatrach, około 20 cm, a lokalnie będzie to nawet do 25 cm śniegu - uzupełnił.

Skumulowana ilość opadów śniegu od godzin 18 w sobotę 14.02 do godziny 18 w niedzielę 15.02 Źródło: TVN24

Spodziewane utrudnienia

- Opady będą miały charakter ciągły, będą umiarkowane, przejściowo intensywne, co spowoduje utrudnienia komunikacyjne, nie tylko z uwagi na szybki przyrost pokrywy śnieżnej, ale i oblodzenia na nawierzchniach dróg i chodnikach - ostrzegał synoptyk.

To, jak będą przemieszczać się opady, widać na poniższych mapach:

Opracował Damian Dziugieł