W weekend nie wszędzie będzie gorąco i słonecznie. Co czeka nas dalej

W najbliższych dniach nad Polską dominować będzie wyż z zachodu, przynosząc przede wszystkim słoneczną i ciepłą aurę, zwłaszcza w sobotę. W niedzielę pojawi się przejściowe pogorszenie pogody, jednak nie potrwa ono długo.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W okresie prognozy pogoda w kraju kształtowana będzie przez rozległy obszar podwyższonego ciśnienia znad zachodniej i środkowej Europy, a z zachodu napływać będzie do nas coraz cieplejsze powietrze pochodzenia polarnego znad Atlantyku. Jeszcze w ciągu nocy zdecydowanie więcej chmur wystąpi na południu kraju.

W sobotę na ogół dominować będzie pogodna i słoneczna aura ze słabym południowo-zachodnim wiatrem. Sytuacja ulegnie pogorszeniu w niedzielę, kiedy nad Polską zaznaczy się płytka zatoka chłodu, co skutkować będzie większym zachmurzeniem oraz przelotnymi opadami deszczu i pojedynczymi burzami na wschodzie kraju oraz zdecydowanie silniejszym wiatrem.

Pogoda na weekend. Aura będzie zmienna

Sobota będzie pogodna, miejscami słoneczna i bez opadów. Termometry maksymalnie pokażą od 24-26 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27-28 st. C w centrum, do 29-30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr słaby, południowo-zachodni.

W niedzielę na północy i wschodzie kraju wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, których suma wyniesie 2-5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie pojawić się mogą również burze, podczas których spadnie 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Maksymalna temperatura nie przekroczy 23-24 st. C na Suwalszczyźnie, 26-28 st. C w centrum kraju i 30-31 st. C na Podkarpaciu. Nadciągnie wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Od poniedziałku, niemal do końca tygodnia, dominować będzie piękna, wyżowa aura z małym i umiarkowanym zachmurzeniem oraz letnimi temperaturami, zwłaszcza na południu i w centrum kraju.

W poniedziałek aura będzie pogodna. Opady deszczu nie są prognozowane. Maksymalna temperatura wyniesie od 22-23 st. C na północy do 25-26 st. C na południu. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Wtorek również okaże się pogodny i słoneczny, a opady deszczu nie wystąpią. Termometry pokażą maksymalnie od 23-24 st. C na północnym wschodzie kraju do 28-30 st. C na południowym zachodzie. Odczuwalny będzie słaby i zmienny wiatr.

Pogoda na środę

W środę pogoda pozostanie bez zmian. Dzień będzie słoneczny i bez opadów deszczu. Maksymalna temperatura nie przekroczy 24-26 st. C na północnym wschodzie i 30-32 st. C na południu. Powieje słaby i zmienny wiatr.

Prognozowane temperatury w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl