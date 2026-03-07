Logo TVN24
Pogoda. W kalendarzu przedwiośnie, a na termometrach - prawdziwa wiosna

|
Przebiśniegi, przedwiośnie, wiosna
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. Dzięki wpływowi wyżu w najbliższych dniach możemy spodziewać się kontynuacji ładnej aury z dwucyfrowymi wartościami na termometrach. W połowie przyszłego tygodnia w części kraju pogodową sielankę mogą jednak zepsuć opady.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Polska pozostaje w zasięgu rozległego wyżu Konrad znad Europy Wschodniej. Z południa Europy napływać będzie ciepłe i suche powietrze o cechach powietrza zwrotnikowego, które pokonywać będzie drogę od Atlantyku, przez północną Afrykę, Morze Śródziemne i Europę Środkową, by następnie dotrzeć do Polski.

W nocy nad zachodnią i północną Polskę nasunie się strefa zachmurzenia. Ograniczy to wypromieniowanie ciepła, a noc w tych regionach upłynie pod znakiem dodatnich temperatur, bez przymrozków. Te nadal prognozowane są w centrum, na południu i wschodzie - temperatura minimalna przy gruncie może spaść miejscami do -6/-8 stopni Celsjusza.

Pogoda na niedzielę

Niedziela zapowiada się na pogodną i słoneczną. Zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże przez chmury piętra wysokiego, wystąpi jedynie na zachodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11-12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13-14 st. C w centrum, do 15-16 st. C Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby.

Klatka kluczowa-274522
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Napłynie ciepłe powietrze z południa

W kolejnych dniach napływ mas powietrza z zachodu wciąż będzie blokowany przez rozległy i stabilny układ wysokiego ciśnienia znad Środkowej Europy. Zapewni to napływ do Polski ciepłego powietrza z południa Europy. Przed nami kontynuacja pogodnej i słonecznej, suchej i ciepłej aury ze średnią dobową temperaturą zdecydowanie bliższą tej wiosennej.

W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 13-14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15-16 st. C w centrum, do 18-19 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje z południowego wschodu, w większości kraju słabo i umiarkowanie, ale w górach - dość silnie, w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę.

We wtorek również ma być pogodnie i słonecznie. Temperatura osiągnie maksymalnie od 13-14 st. C na północnym wschodzie do 15-16 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr z południa i południowego zachodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale w górach - dość silny, w porywach dochodzący do 40-60 km/h.

Klatka kluczowa-274536
Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Może przelotnie popadać

Środa przyniesie pogodną i słoneczną aurę, ale przejściowo na zachodzie i południu wystąpi więcej chmur, z których może przelotnie popadać. Termometry pokażą maksymalnie od 13-15 st. C na północnym-wschodzie do 15-17 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu i północnego zachodu.

W czwartek też powinno być pogodnie i słonecznie, choć na północnym zachodzie pojawi się ryzyko przelotnych opadów deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 13-15 st. C na północnym wschodzie do 15-17 st. C na pozostałym obszarze kraju. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

pogodaprognozaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
