Prognoza

Uwaga na upał. IMGW ostrzega

Upał
Prognoza pogody na wtorek
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem. W części kraju wydano żółte alarmy przed wysoką temperaturą. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Żółte alarmy przed upałem wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach myśliborskim i gryfińskim;
  • lubuskim, z wyjątkiem powiatu strzelecko-drezdeneckiego;
  • dolnośląskim, w powiatach: Wrocław, trzebnickim, średzkim, wołowskim, legnickim, Legnica, lubińskim, górowskim, polkowickim, górowskim, bolesławieckim, zgorzeleckim;
  • wielkopolskim, w powiatach: rawickim, leszczyńskim, Leszno, kościańskim, wolsztyńskim, grodziskim, nowotomyskim, międzychodzkim.

W wymienionych regionach prognozuje się miejscami upał. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 28 do 30 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 13 do 19 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Franciszek Wajdzik
