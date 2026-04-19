Prognoza Pogoda w Polsce. Nadciąga silny deszcz. Tu opady mogą pobić miesięczną normę Agnieszka Stradecka |

Niedziela w części kraju zapowiada się deszczowo. W godzinach popołudniowych przez zachodnią i południową Polskę przejdzie strefa opadów deszczu, miejscami intensywnych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed ulewami.

Opady w Polsce. Duże sumy dobowe

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w niektórych częściach województwa lubuskiego do poniedziałku suma opadów może przekroczyć 40 litrów wody na metr kwadratowy. Dla porównania, według normy z lat 1991-2020 w Gorzowie Wielkopolskim przez cały kwiecień średnio pada 29,5 l/mkw. Dla Zielonej Góry wartość ta wynosi 30,6 l/mkw.

Synoptyk uspokoił jednak, że samo przekroczenie tych wartości nie jest powodem do niepokoju. Według prognoz miejscami, na przykład w newralgicznych punktach miast, może dojść do podtopień, jednak powinny być to zdarzenia lokalne, o ograniczonym zasięgu.

