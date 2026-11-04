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Prognoza

Tylko pięć stopni w najcieplejszym momencie dnia. Gdzie będzie najchłodniej

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Mgła, jesień, zamglenia
Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
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Z każdym kolejnym dniem będzie robić się chłodniej. Miejscami na termometrach zobaczymy zaledwie kilka stopni. W wielu regionach pojawią się mgły, które mogą utrzymywać się nawet do południa. Sprawdź, czy pojawi się szansa na słońce.

Polska znajduje się pod wpływem klina wyżowego, związanego z rozległym antycyklonem (wyżem) Klaus znad Morza Północnego. Z północy napływa do nas umiarkowane chłodne powietrze polarne morskie. Warto podkreślić, że obszarem źródłowym napływającego do nas powietrza jest dość ciepły Atlantyk. Zanim masy powietrza dotrą do Polski, pokonają znaczną drogę, okalając wcześniej wspomniany wyż.

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W czwartek w pierwszej części dnia niebo przykryją liczne, gęste mgły (również te marznące), a towarzyszyć im będą niskie chmury, które lokalnie utrzymają się do południa. W ciągu dnia stopniowo pojawiać się będą większe przejaśnienia, a następnie również rozpogodzenia. Przez większą część dnia dużo chmur utrzyma się na północnym wschodzie, jednak tam widzialność będzie bardzo dobra. Nigdzie nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez około 8-9 stopni w przeważającej części kraju, do 11 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej. W południowo-zachodniej części kraju wiatr będzie słaby, powieje z kierunków zmiennych, ale północnym wschodzie okaże się umiarkowany lub silny, nadciągnie z kierunku północno-zachodniego.

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Prognozowane opady na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

Prognoza pogody na weekend

W kolejnych dniach czeka nas dłuższy okres bez opadów i ogólnie będzie dość pogodnie. Należy jednak zwrócić uwagę na liczne nocne i poranne przymrozki oraz lokalnie marznące mgły utrudniające podróżowanie. Opóźnienie rozpogodzeń przez poranne mgły wpłynie też bezpośrednio na wartość temperatury maksymalnej w ciągu dnia.

W piątek początek dnia w wielu miejscach będzie mglisty, lecz potem będzie dość pogodnie i bez opadów. Jedynie na południowym zachodzie oraz lokalnie na południu w późniejszych godzinach, już po zaniku mgieł, mogą utrzymywać się niskie chmury. Słupki rtęci wskażą od 5-6 stopni na południu kraju, do 7-9 stopni w pozostałej części kraju. Wiatr z kierunków północnych, na zachodzie powieje słabo, na wschodzie będzie umiarkowany, ale też okresowo dość silny.

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Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

Sobota zapowiada się dość pogodnie. Na północy duże zachmurzenie przykryje niebo, a w centrum i na południu pojawią się jedynie małe chmury. Nie będzie padać deszcz. Temperatura maksymalna będzie dość wyrównana do 6-8 stopni w całym kraju. Wiatr ze zmiennych kierunków przeważnie będzie słaby.

Tak samo pogodnie zapowiada się niedziela. Zachmurzenie duże i umiarkowane rozciągnie się na niebie na północy oraz zachodzie kraju, a w centrum i na południowym wschodzie pojawią się liczne rozpogodzenia. To będzie bezdeszczowy dzień. Słupki rtęci wskażą od 5-6 stopni na północy, do 8-9 stopni w centrum i na południu. Słaby wiatr będzie zmienny, choć skręci stopniowo na południe na zachodzie kraju.

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Nowy tydzień zacznie się pogodnie

W poniedziałek będzie przeważnie dość pogodnie z zachmurzeniem umiarkowanym i bez opadów. W drugiej części dnia na zachodzie zachmurzenie może wzrosnąć do dużego, a na Pomorzu Zachodnim możliwe są słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 stopni na Suwalszczyźnie, do 7-9 stopni w pozostałej części kraju. Wiatr z kierunków południowych, okresami zmienny, powieje słabo.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogodyprognozaJesień
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