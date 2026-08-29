Prognoza Taki będzie początek września w pogodzie Damian Zdonek |

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W niedzielę czeka nas zachmurzenie od małego i umiarkowanego na południu, wschodzie i w centrum, do dużego na północy i zachodzie. Lokalnie pojawią się słabe, przelotne opady deszczu rzędu (1-5 litrów wody na metr kwadratowy). W rejonie wybrzeża pojawią się pojedyncze burze rzędu 5-15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 23-24 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 26 st. C w centrum, do 27-28 st. C na południu kraju. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, a na północy i zachodzie w porywach dość silny wiatr, rozpędzający się do 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Będzie blisko upału

Co przyniesie początek tygodnia? Poniedziałek zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym, przejściowo dużym z przelotnymi opadami deszczu przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju. Lokalnie wystąpią burze, które na południowym wschodzie mogą nieść intensywne opady deszczu oraz ryzyko opadów gradu. Na termometrach zobaczymy od 24-25 st. C na północy, przez 26 st. C w centrum, do 28-29 st. C na Podkarpaciu. Nadciągnie południowo-zachodni, umiarkowany, na północy i zachodzie w porywach dość silny wiatr. Jego prędkość osiągnie do 40-50 km/h.

We wtorek, czyli pierwszy dzień września, a zarazem pierwszy dzień jesieni meteorologicznej, możemy spodziewać się zachmurzenia kłębiastego, umiarkowanego, a przejściowo - dużego. Na północy, wschodzie i w centrum pojawią się przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 20-21 st. C na północy do 23-26 st. C na południu kraju. Powieje zachodni, umiarkowany, porywisty wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Ciepło nie opuści Polski

Środa zapowiada się pogodnie. Jedynie na północy utrzyma się zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 20-22 st. C na północy do 24-26 st. C na południu kraju. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

W czwartek czeka nas pogodna aura, jedynie na północy zachmurzenie okaże się duże, a lokalnie przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą od 20-22 st. C na północy do 23-25 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje zachodni, umiarkowany, a na północy i zachodzie w porywach dość silny wiatr, osiągający prędkość do 40-60 km/h.