Pogoda. Szykuje się załamanie pogody. W prognozach widać deszcz ze śniegiem

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pogodę w Polsce wciąż kształtuje obszar podwyższonego ciśnienia związany z wyżem Max nad Rosją oraz Wyżem Azorskim znad Atlantyku. Kraj pozostaje jeszcze w umiarkowanie chłodnym powietrzu polarnym kontynentalnym, w którym w ciągu dnia mocniej kłębią się chmury i lokalnie może słabo popadać deszcz.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, choć po południu przejściowo pojawi się więcej chmur. Lokalnie na północy i południu może symbolicznie, przelotnie popadać. Więcej rozpogodzeń pojawi się tylko na północnym zachodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego wschodu, od zachodu skręcający na północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany.

Nadejdzie strefa obfitych opadów

We wtorek Polska pozostanie jeszcze w zasięgu wyżu, ale w środę od północnego zachodu zbliży się do nas zatoka niżowa z frontami atmosferycznymi, ciepłym i chłodnym. Strefa dużego zachmurzenia, związana z niżem znad Morza Norweskiego, wkroczy do kraju, niosąc deszcz.

We wtorek w większości kraju wystąpi umiarkowane zachmurzenie, a na zachodzie i południowym wschodzie - okresami duże. Na Podkarpaciu niewykluczony jest słaby deszcz do 1-3 litrów na metr kwadratowy. Temperatura osiągnie maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na zachodzie. Powieje z zachodu i południowego zachodu, na ogół umiarkowanie, ale na zachodzie - dość silnie.

Środa zapowiada się pochmurnie. Od północnego zachodu w głąb kraju będzie przemieszczać się strefa obfitych opadów deszczu do 10-20 l/mkw. Na Pomorzu możliwy jest deszcz ze śniegiem. Do wieczora padać nie będzie tylko na wschodzie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 9 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Śląsku. Wiatr z południowego zachodu okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach sięgający do 50-60 kilometrów na godzinę.

Wleje się arktyczne powietrze. Spadnie deszcz ze śniegiem

Wspomniana wcześniej strefa dużego zachmurzenie będzie pchana od północy przez masy powietrza arktycznego, które w czwartek wleje się do Polski. Opady deszczu zmienią się w opady deszczu ze śniegiem, a w obszarach podgórskich i górskich - samego śniegu. W piątek w strefie aktywnego frontu pozostanie jeszcze południe, przez co w górach będzie obficie padał śnieg.

W czwartek będzie pochmurnie. Okresami wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 5-10 litrów na metr kwadratowy, a w górach spadnie obfity śnieg do 20 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Śląsku, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu i północnego zachodu.

W piątek spodziewane jest duże zachmurzenie. Okresami spadnie słaby deszcz ze śniegiem do 2-5 l/mkw., a w górach obficie sypnie śniegiem, do 10-15 cm. Padać nie powinno jedynie na północy. Temperatura wyniesie maksymalnie od 6 st. C na Podkarpaciu, przez 8 st. C w centrum, do 10 st. C na Podlasiu. Wiatr z kierunków północnych będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający 50 km/h.