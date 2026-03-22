Pogoda. Szykuje się załamanie pogody. W prognozach widać deszcz ze śniegiem

Śnieg
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Tydzień rozpocznie się pogodnie, ale ładna aura nie utrzyma się długo. Już we wtorek do Polski zbliży się zatoka niżowa, która przyniesie opady - i to nie tylko deszczu. W drugiej części tygodnia zaznaczy się wpływ arktycznego powietrza.

Pogodę w Polsce wciąż kształtuje obszar podwyższonego ciśnienia związany z wyżem Max nad Rosją oraz Wyżem Azorskim znad Atlantyku. Kraj pozostaje jeszcze w umiarkowanie chłodnym powietrzu polarnym kontynentalnym, w którym w ciągu dnia mocniej kłębią się chmury i lokalnie może słabo popadać deszcz.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, choć po południu przejściowo pojawi się więcej chmur. Lokalnie na północy i południu może symbolicznie, przelotnie popadać. Więcej rozpogodzeń pojawi się tylko na północnym zachodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego wschodu, od zachodu skręcający na północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany.

Nadejdzie strefa obfitych opadów

We wtorek Polska pozostanie jeszcze w zasięgu wyżu, ale w środę od północnego zachodu zbliży się do nas zatoka niżowa z frontami atmosferycznymi, ciepłym i chłodnym. Strefa dużego zachmurzenia, związana z niżem znad Morza Norweskiego, wkroczy do kraju, niosąc deszcz.

We wtorek w większości kraju wystąpi umiarkowane zachmurzenie, a na zachodzie i południowym wschodzie - okresami duże. Na Podkarpaciu niewykluczony jest słaby deszcz do 1-3 litrów na metr kwadratowy. Temperatura osiągnie maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na zachodzie. Powieje z zachodu i południowego zachodu, na ogół umiarkowanie, ale na zachodzie - dość silnie.

Środa zapowiada się pochmurnie. Od północnego zachodu w głąb kraju będzie przemieszczać się strefa obfitych opadów deszczu do 10-20 l/mkw. Na Pomorzu możliwy jest deszcz ze śniegiem. Do wieczora padać nie będzie tylko na wschodzie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 9 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Śląsku. Wiatr z południowego zachodu okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach sięgający do 50-60 kilometrów na godzinę.

Wleje się arktyczne powietrze. Spadnie deszcz ze śniegiem

Wspomniana wcześniej strefa dużego zachmurzenie będzie pchana od północy przez masy powietrza arktycznego, które w czwartek wleje się do Polski. Opady deszczu zmienią się w opady deszczu ze śniegiem, a w obszarach podgórskich i górskich - samego śniegu. W piątek w strefie aktywnego frontu pozostanie jeszcze południe, przez co w górach będzie obficie padał śnieg.

W czwartek będzie pochmurnie. Okresami wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 5-10 litrów na metr kwadratowy, a w górach spadnie obfity śnieg do 20 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Śląsku, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu i północnego zachodu.

W piątek spodziewane jest duże zachmurzenie. Okresami spadnie słaby deszcz ze śniegiem do 2-5 l/mkw., a w górach obficie sypnie śniegiem, do 10-15 cm. Padać nie powinno jedynie na północy. Temperatura wyniesie maksymalnie od 6 st. C na Podkarpaciu, przez 8 st. C w centrum, do 10 st. C na Podlasiu. Wiatr z kierunków północnych będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający 50 km/h.

Pogoda na 16 dni. Co z Wielkanocą?
Pogoda na 16 dni. Co z Wielkanocą?

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Deniz Toprak/Shutterstock

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Foki
Foki wygrzewają się na bałtyckiej plaży. Nagranie
Polska
Powodzie na Hawajach
Tak źle nie było od ponad 20 lat. "Nie potrafię tego opisać"
Świat
Przymrozki, lekki mróz
Mróz ściśnie niemal wszędzie. Ostrzeżenia IMGW
Meteor nad USA
Usłyszeli grzmot, a niebo było bezchmurne. Co się stało nad Teksasem
Świat
Zator lodowy na Sanie w rejonie miejscowości Ulucz
"Tak śnieżnej zimy dawno nie mieliśmy". Ten rejon Polski na tym skorzystał
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co z Wielkanocą?
Burza
Powodzie, osuwiska, ewakuacje. Burza na Wyspach Kanaryjskich
Świat
Lawina
Tragiczny sezon we Włoszech. 35 osób straciło życie
Świat
Silny wiatr, wichura
Miejscami we znaki da się silniejszy wiatr
Modraszka, sikora modra
Budują gniazda z niedopałków. Dzięki temu ich pisklęta są zdrowsze
Ciekawostki
Przed nami mglista noc
Tutaj nocą może być bardzo mgliście
Lawina w rejonie Val Ridanna zabiła dwie osoby
Lawina zeszła stokiem. Dwie osoby nie żyją
Świat
Odwilż, roztopy
Za nami zima, jakiej nie było od lat. Co z zasobami wodnymi? Klimatolog tłumaczy
Polska
Kansas. Wypalanie traw doprowadziło do niekontrolowanego pożaru
Wypalali trawę, doprowadzili do pożaru tuż przy rezerwacie
Świat
deszcz, deszczowo, wiosna
Na razie jest spokój. Już niedługo sytuacja pogodowa może stać się dynamiczna
Łosie na warszawskim Rembertowie
Łosie w Warszawie. "Mój pies był zafascynowany, a ja zachwycona"
Polska
Rozpoczęto demontaż wyciągu narciarskiego na lodowcu Schneeferne
Zmiany klimatu zamknęły wyciąg narciarski w Alpach Bawarskich
Świat
Ogrzewanie winorośli podczas przymrozków w winnicy Turnau w Baniewicach, 23.04.2024
Przychodzi coraz wcześniej. Tak rozhuśtały ją zmiany klimatu
Agnieszka Stradecka
Zmiana czasu
Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawimy zegarki
Ciekawostki
Hawaje
120-letnia tama może się zawalić. Zarządzono ewakuację
Świat
Zorza nad Dębkami (Pomorskie)
Zorza polarna. Niezwykłe zjawisko na waszych zdjęciach
Polska
Pochmurny, chłodny dzień
Kalendarzowa wiosna przywita nas chłodem
Letnie temperatury na plaży Manhattan w Los Angeles, 17.03.2026
"Kopuła ciepła" nad krajem. Ponad 40 stopni na koniec zimy
Świat
Śnieg, deszcz ze śniegiem, noc
Nocą miejscami możliwy jest deszcz ze śniegiem
Opady śniegu na Teneryfie po przejściu burzy Therese
Burza na Wyspach Kanaryjskich. Sypnęło śniegiem
Świat
Deszcz, deszczowo, wiosna
Zmiana pogody. W prognozach widać obfity deszcz
Wiosna, kwiaty
Mamy astronomiczną wiosnę
Ciekawostki
Cyklon
"Nie sądzę, żeby na jakimkolwiek drzewie pozostał choć jeden liść"
Świat
Jak odróżnić alergię od przeziębienia?
Quiz na pierwszy dzień wiosny
TVN24
Misja Proba-3 - wizualizacja
"IT'S ALIVE! Zadzwonił do domu". Wielka radość polskich badaczy
Nauka
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom