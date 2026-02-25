Roztopy i szklanka na drogach. IMGW wydał prognozę zagrożeń

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na środę, czwartek, piątek i sobotę.
Prognoza zagrożeń IMGW na środę
W środę w dużej części kraju na drogach może się zrobić ślisko. IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem w województwach:
- lubelskim;
- podkarpackim;
- małopolskim;
- śląskim;
- łódzkim, w jego południowej, południowo-wschodniej, wschodniej i północno-wschodniej części;
- świętokrzyskim;
- mazowieckim, poza jego zachodnimi powiatami;
- podlaskim, poza jego północną częścią.
Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek
W czwartek miejscami w południowo-zachodniej Polsce może zrobić się niebezpiecznie. IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami w województwie dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, karkonoskim i Jelenia Góra.
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
W piątek miejscami na południu oraz północy Polski również mogą wystąpić roztopy. IMGW planuje wydać przed nimi ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach:
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim, w powiatach: sejneńskim, augustowskim suwalskim i Suwałki;
- pomorskim, w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, tczewskim, gdańskim, Gdańsk, Gdynia, puckim;
- dolnośląskim, w powiatach: karkonoskim, Jelnia Góra;
- małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, żywieckim.
Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
W sobotę w części kraju również istnieje ryzyko wystąpienia roztopów. IMGW planuje wydać przed nimi ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach:
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim, w powiatach: sejneńskim, augustowskim suwalskim i Suwałki;
- pomorskim, w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, Gdańsk, Gdynia, puckim;
- dolnośląskim, w powiatach: karkonoskim, Jelnia Góra;
- małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, żywieckim
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Autorka/Autor: Opracowała Julia Zalewska-Biziuk
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock