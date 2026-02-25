Logo TVN24
Prognoza

Roztopy i szklanka na drogach. IMGW wydał prognozę zagrożeń

Gołoledź, oblodzenie
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda. IMGW opublikował prognozę zagrożeń meteorologicznych. Eksperci ostrzegają, że w ciągu kolejnych dni zagrożenie stanowić mogą oblodzenie i roztopy. Sprawdź, gdzie prognozowane są alarmy.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na środę, czwartek, piątek i sobotę.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

W środę w dużej części kraju na drogach może się zrobić ślisko. IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem w województwach:

  • lubelskim;
  • podkarpackim;
  • małopolskim;
  • śląskim;
  • łódzkim, w jego południowej, południowo-wschodniej, wschodniej i północno-wschodniej części;
  • świętokrzyskim;
  • mazowieckim, poza jego zachodnimi powiatami;
  • podlaskim, poza jego północną częścią.
Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę
Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

W czwartek miejscami w południowo-zachodniej Polsce może zrobić się niebezpiecznie. IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami w województwie dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, karkonoskim i Jelenia Góra.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek
Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

W piątek miejscami na południu oraz północy Polski również mogą wystąpić roztopy. IMGW planuje wydać przed nimi ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach:

  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim, w powiatach: sejneńskim, augustowskim suwalskim i Suwałki;
  • pomorskim, w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, tczewskim, gdańskim, Gdańsk, Gdynia, puckim;
  • dolnośląskim, w powiatach: karkonoskim, Jelnia Góra;
  • małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, żywieckim.
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę w części kraju również istnieje ryzyko wystąpienia roztopów. IMGW planuje wydać przed nimi ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach:

  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim, w powiatach: sejneńskim, augustowskim suwalskim i Suwałki;
  • pomorskim, w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, Gdańsk, Gdynia, puckim;
  • dolnośląskim, w powiatach: karkonoskim, Jelnia Góra;
  • małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, żywieckim
Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Autorka/Autor: Opracowała Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

