Roztopy i szklanka na drogach. IMGW wydał prognozę zagrożeń

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na środę, czwartek, piątek i sobotę.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

W środę w dużej części kraju na drogach może się zrobić ślisko. IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem w województwach:

lubelskim ;

podkarpackim ;

małopolskim ;

śląskim ;

łódzkim , w jego południowej, południowo-wschodniej, wschodniej i północno-wschodniej części;

świętokrzyskim ;

mazowieckim , poza jego zachodnimi powiatami;

podlaskim, poza jego północną częścią.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

W czwartek miejscami w południowo-zachodniej Polsce może zrobić się niebezpiecznie. IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami w województwie dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, karkonoskim i Jelenia Góra.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

W piątek miejscami na południu oraz północy Polski również mogą wystąpić roztopy. IMGW planuje wydać przed nimi ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach:

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim , w powiatach: sejneńskim, augustowskim suwalskim i Suwałki;

pomorskim , w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, tczewskim, gdańskim, Gdańsk, Gdynia, puckim;

dolnośląskim , w powiatach: karkonoskim, Jelnia Góra;

małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, żywieckim.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę w części kraju również istnieje ryzyko wystąpienia roztopów. IMGW planuje wydać przed nimi ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach:

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim , w powiatach: sejneńskim, augustowskim suwalskim i Suwałki;

pomorskim , w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, Gdańsk, Gdynia, puckim;

dolnośląskim , w powiatach: karkonoskim, Jelnia Góra;

małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, żywieckim

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.