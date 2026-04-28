Prognoza Kolejny mroźny poranek. "Najbliższe noce będą jeszcze chłodniejsze" Oprac. Franciszek Wajdzik

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Ostatnie dni kwietnia przyniosły do Polski wyraźne ochłodzenie. Spadek temperatury szczególnie jest odczuwalny w nocy i nad ranem. We wtorek po raz kolejny w większości kraju wystąpiły przymrozki.

Przymrozki. Gdzie było najzimniej?

Jak wynika z danych IMGW, we wtorek o piątej rano najzimniej było w Bydgoszczy, gdzie termometry pokazały -5 stopni Celsjusza. Chłodem powiało także w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie), Lęborku (woj. pomorskie), Resku (woj. zachodniopomorskie) i Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie). Tam odnotowano -4 st. C. Synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek przekazał, że lokalnie temperatura mogła być jeszcze niższa.

- Najbliższe dwie noce będą jeszcze chłodniejsze - dodał Zdonek.

Dzisiejszego poranka przymrozki ominęły między innymi Wrocław. W stolicy Dolnego Śląska termometry pokazały 6,1 stopnia Celsjusza.

Temperatura minimalna we wtorek (27.04) o godzinie 5 rano - główne stacje synoptyczne Źródło: IMGW