Prognoza

Pogoda w Polsce. Ocieplenie. "Przed nami niezwykłe ciepło, jak na tę porę roku"

Nad Polską największa anomalia
Tomasz Wasilewski o ociepleniu zbliżającym się do Polski
Źródło: TVN24
Ostatnie dni lutego przyniosą zaskakującą zmianę pogody w Polsce. Za sprawą napływu ciepłych mas powietrza z Afryki w piątek i sobotę lokalnie temperatura wzrośnie nawet do 19 stopni Celsjusza. O szczegółach opowiadał synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Smog

Tegoroczna zima kojarzy nam się z silnymi mrozami i masami zalegającego śniegu. Wszystko wskazuje jednak na to, że wyczekiwane przez wielu ocieplenie może przyjść niespodziewanie szybko. Według najnowszych prognoz już w piątek i sobotę w części kraju aura zmieni się o 180 stopni i na termometrach zobaczymy nawet kilkanaście stopni powyżej zera.

- Przed nami niezwykłe ciepło, jak na tę porę roku, jak na koniec lutego - mówił w TVN24 synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Dodał, że temperatura w najbliższych dniach znajdzie się w pobliżu historycznych rekordów ciepła dla tego miesiąca.

Nad Polską największa anomalia
Nad Polską największa anomalia
Źródło: TVN24

Ciepły wycinek niżu

Nagłe ocieplenie jest związane z wymianą mas powietrza nad naszą częścią Europy. Niże znajdujące się nad Oceanem Atlantyckim (na północ od Wielkiej Brytanii) w najbliższych dniach utworzą cyrkulację sprzyjającą napływowi ciepła z zachodu. Polska znajdzie się w tzw. ciepłym wycinku niżu.

- Polega on na tym, że chłodny front atmosferyczny będzie na zachodzie Europy, a ciepły - nad Skandynawią. Ten obszar między frontami, to jest właśnie ciepły wycinek niżu, w którym bez żadnych przeszkód od wybrzeży Morza Śródziemnego i z północnej Afryki, będzie podążać ciepłe powietrze - opisywał Wasilewski.

Napływowi powietrza będzie sprzyjać także wyż znajdujący się nad południowo-wschodnimi regionami Starego Kontynentu. Takie położenie układów wysokiego i niskiego ciśnienia stworzą cyrkulację, która będzie zasysać ciepło z Afryki.

- Ono będzie sobie płynąć nawet do naszych wschodnich sąsiadów i sprawi, że pogoda w tej części Europy się zmieni - dodał ekspert.

Spłynie ciepło
Spłynie ciepło
Źródło: TVN24

Największa anomalia nad Polską

Niezwykle ciepłą końcówkę lutego widać także na mapach pokazujących anomalię temperatury dla tego miesiąca. W Polsce odchylenie od normy (na wysokości 1,5 kilometra nad ziemią) ma wynieść około 10 stopni Celsjusza. Według prognoz nasz kraj będzie jednym z największych "beneficjentów" napływu gorących mas powietrza.

- To wbicie się ciepła z południowego zachodu najbardziej skumuluje się w środkowo-wschodniej Europie, między innymi nad Polską. Tutaj będzie największa anomalia - podkreślił synoptyk.

W konsekwencji w piątek i sobotę w kraju doświadczymy przedsmaku wiosennej aury. Lokalnie termometry mogą pokazać nawet 19 stopni Celsjusza na plusie, a może nawet więcej.

- Jest coraz większe prawdopodobieństwo, że na południowym zachodzie Polski otrzemy się o 20 stopni - zaznaczył Wasilewski.

Dodał, że obecny rekord temperatury dla lutego wynosi 22,1 st. C, który odnotowano 25 lutego 2021 roku w Makowie Podhalańskim (woj. małopolskie). - Ten rekord na razie wydaje się zupełnie niezagrożony, ale może się do niego zbliżymy - podsumował.

20 stopni w sobotę
20 stopni w sobotę
Źródło: TVN24
Pogoda. Wysoka anomalia temperatury, najwyższa nad Polską
Źródło: TVN24

Opracował Franciszek Wajdzik

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

