Opady śniegu w prognozach. Wrócić mogą też inne zimowe zagrożenia

Deszcz ze śniegiem, śnieg
Prognoza pogody na poniedziałek
Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni. Synoptycy przewidują powrót typowo zimowych zagrożeń w części kraju. Sprawdź, co może nas czekać.

We wtorek w wielu województwach obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przed silnym wiatrem. Nie wyrządza on już tylu szkód, co w Wielkanoc, ale nadal trzeba uważać na silne porywy. W nocy i nad ranem w mocy będą z kolei alarmy przed przymrozkami.

Prognoza zagrożeń na środę

W prognozie zagrożeń na kolejne dni opublikowanej przez IMGW widać również inne alarmy.

W środę synoptycy zamierzają ostrzegać przed opadami śniegu na południu kraju, w południowej części województw małopolskiego i podkarpackiego. Nadal we znaki mogą dawać się przymrozki, które mają złapać w niemal wszystkich województwach - prócz świętokrzyskiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na czwartek

W czwartek na południu kraju zagrożeniem może być oblodzenie. IMGW planuje ostrzegać przed nim w południowych powiatach województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Ponadto wciąż mają trzymać przymrozki - synoptycy mogą ostrzegać przed nimi nawet w całym kraju.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na piątek

Przymrozki mają nie odpuścić także w piątek. Ostrzeżenia przed spadkiem temperatury przy gruncie mogą pojawić się we wszystkich województwach z wyjątkiem lubelskiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na sobotę

Również w sobotę w przeważającej części kraju mogą pojawić się alarmy przed przymrozkami. IMGW nie zamierza ostrzegać przed nimi tylko w województwie łódzkim.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
Źródło: IMGW

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Krzysztof Posytek
Czytaj także:
Przebiśniegi, kwiaty, deszcz, wiosna
Wyż będzie się rozpychał coraz bardziej. Czy zrobi się cieplej?
Prognoza
Zdjęcie opublikowane przez NASA
"Coś spektakularnego". NASA pokazała zdjęcia Księżyca
Świat
dzakarta indonezja - Julius Bramanto shutterstock_1865494456
Czekali na lot, gdy zarwała się część dachu lotniska. Nagranie
Świat
Silny wiatr
Jeszcze więcej powiatów z alarmami. Tu trzeba uważać
Prognoza
Reakcja naukowczyni NASA
W Houston łapali się za głowę. To zobaczyła załoga Oriona
Nauka
Prognozowane opady we wtorek i środę
Deszcz, deszcz ze śniegiem i burze. Gdzie trzeba uważać?
Prognoza
Zniszczony samochód na osiedlu przy ulicy Tatarskiej w Przemyślu
Silny wiatr w Polsce. Tysiące interwencji strażaków
Polska
Księżyc widoczny z pokładu statku Orion
Człowiek zobaczył to po raz pierwszy. Zobacz zdjęcia od NASA
Świat
Misja Artemis II
"Zobaczyliśmy widoki, jakich żaden człowiek wcześniej nie widział". Jest rekord
Nauka
Grad, krupa śnieżna
Z nieba może spaść krupa śnieżna
Prognoza
Christina Koch i Jeremy Hansen na pokładzie statku kosmicznego Orion
Polka z centrum kontroli lotów w Houston: to zostanie ze mną do końca życia
Nauka
Burza piaskowa w okolicach miejscowości Lubiatowo (województwo pomorskie)
Widok jak na pustyni. A to Pomorze
Polska
Widok na Księżyc z kapsuły Orion podczas misji Artemis II
Noc, która przejdzie do historii. Taki jest plan NASA
Nauka
Burza, piorun, deszcz
Gdzie jest burza? Formują się fronty, znów zaczyna grzmieć
Polska
Burza w Szwecji
Huraganowe porywy wiatru, tysiące domów bez prądu
Świat
Kotik
Lany poniedziałek w zoo. "Nie nudzimy się, bo zabawia nas Nelson"
Polska
Zdjęcie Księżyca wykonane czwartego dnia misji Artemis II
Kluczowy moment misji Artemis II. "Tak daleko nikt się nie zapuścił w kosmos"
Nauka
Silny wiatr
Alert RCB w dwóch województwach
Polska
Flensburg
Szukali w lesie pisanek, spadło na nich drzewo. Nie żyją trzy osoby
Świat
ventusky-rain-3h-20260406t0600-52n20e
Dwa fronty nad Polską. Tu pada deszcz
Prognoza
Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Przed nami wietrzny i zimny śmigus-dyngus
Prognoza
Wyładowania atmosferyczne w Wielkanoc niedaleko Błonia na Mazowszu
Pioruny, grad i silny wiatr. Za nami niespokojna Wielkanoc
Polska
Deszcz, noc
Deszczowa, miejscami burzowa noc, w dzień chłodno
Prognoza
Piorun
Nad Polską grzmi, wieje, może padać grad
Polska
Deszcz ze śniegiem
To będzie trudny czas w pogodzie
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: zrobi się naprawdę zimno. Na jak długo?
Prognoza
Arizona
Został użądlony ponad sto razy. Walczy o życie
Świat
Christina Koc
Selfie z Ziemią i wielkie odliczanie
Nauka
Kura domowa, kury
Czy kura może być szczęśliwa? Biolożka odpowiada
Ciekawostki
Morskie Oko, 5.04.26
Sytuacja w Tatrach. Popularna droga do Morskiego Oka wciąż zamknięta
Polska
