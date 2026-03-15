Pogoda. To zimowe zagrożenie może powrócić w kolejnych dniach

Opady marznące, oblodzenie
Pogoda na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował prognozę zagrożeń na najbliższe dni. Synoptycy spodziewają się powrotu jednego z zimowych zagrożeń w części kraju. Sprawdź, gdzie należy uważać na groźną aurę.

Nadchodzące dni przyniosą zwrot w pogodzie. IMGW wydał prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek i czwartek

W związku z nadchodzącym ochłodzeniem i opadami, IMGW spodziewa się oblodzenia w części kraju. W poniedziałek i czwartek może ono wystąpić w województwie dolnośląskim w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych i kłodzkim. Mogą zostać wydane alarmy pierwszego stopnia.

Co z wtorkiem i środą? Według IMGW te dni powinny być wolne od pogodowych zagrożeń.

Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Źródło: RCB
Pogoda na 16 dni: czeka nas duży zwrot

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

