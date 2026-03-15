Pogoda. To zimowe zagrożenie może powrócić w kolejnych dniach

Nadchodzące dni przyniosą zwrot w pogodzie. IMGW wydał prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek i czwartek

W związku z nadchodzącym ochłodzeniem i opadami, IMGW spodziewa się oblodzenia w części kraju. W poniedziałek i czwartek może ono wystąpić w województwie dolnośląskim w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych i kłodzkim. Mogą zostać wydane alarmy pierwszego stopnia.

Co z wtorkiem i środą? Według IMGW te dni powinny być wolne od pogodowych zagrożeń.

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Zagrożenia zimowe

Opracował Krzysztof Posytek