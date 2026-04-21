Prognoza W prognozach widać zimny niż. Miejscami spadnie mokry śnieg Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

Polska pozostaje pod wpływem pogodnego wyżu z centrum w rejonie Islandii. Układ ten zajął miejsce typowe dla Niżu Islandzkiego i tym samym narzucił środkowej Europie północną cyrkulację powietrza. Ta masa powietrza ma źródło w rejonach okołobiegunowych, stąd w nocy miejscami zapanuje lekki mróz, zwłaszcza przy gruncie. Już w środę nad północno-zachodnią Polskę zacznie się jednak wlewać nieco łagodniejsze powietrze, wypierając chłód z tej części kraju.

Pogoda na środę

W środę będzie słonecznie, ale w ciągu dnia nastąpi wzrost zachmurzenia, szczególnie w centrum i na południu kraju, a pod wieczór - na północy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Wyżynie Śląskiej, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z północnego zachodu, na ogół umiarkowanie, ale okresami - dość silnie. Na zachodzie i północy porywy osiągną do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

Wir niżowy podrzuci opady

Po wschodnich rubieżach wyżu przemieszcza się znad Oceanu Arktycznego wir niżowy. W czwartek jego centrum znajdzie się w rejonie pogranicza Białorusi, Rosji i Ukrainy. Niż podrzuci nad wschodnią Polskę więcej chmur i słabe opady deszczu na chłodnym froncie wędrującym nad krajem. Ściągnie również z północy kolejną porcję chłodnego powietrza. W piątek ciśnienie nieco spadnie, a na wschodzie ponownie popada.

W czwartek w większości Polski spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, choć na wschodzie i południu okresami będzie ono duże. Na południowym wschodzie wystąpią opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 st. C na północnym wschodzie i Podkarpaciu, przez 14-16 st. C w centrum, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr z północnego zachodu będzie na ogół umiarkowany, ale na północy i wschodzie - dość silny, w porywach dochodzący do 50-60 km/h.

W piątek prognozuje się duże zachmurzenie. Na północnym zachodzie pojawią się większe przejaśnienia, a na wschodzie okresami spadnie deszcz do 5 l/mkw. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 11 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu, w porywach sięgający do 50 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

Pogoda na weekend. Tu ma padać mokry śnieg

W sobotę deszczowy front obejmie już przeważającą część Polski. Z zachodu napłynie łagodniejsze powietrze polarne, dzięki któremu miejscami na termometrach może się pokazać ponad 15 st. C. Jednocześnie nasili się zachodni i północno-zachodni wiatr, który obniży temperaturę odczuwalną. W niedzielę znad Skandynawii zanurkuje nad Polskę zimny niż. Napłyną arktyczne masy powietrza, spadnie deszcz, a na północnym wschodzie kraju - śnieg. Temperatura na dużym obszarze kraju spadnie poniżej 10 st. C.

Sobota przyniesie pochmurną aurę z przejaśnianiami na południu. Na północy, wschodzie i w centrum okresami spadnie deszcz do 5 l/mkw. Temperatura osiągnie maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr z zachodu i południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Porywy sięgną 50-70 km/h, szczególnie na północy.

W niedzielę czeka nas duże zachmurzenie, ale z przejaśnieniami. W większości kraju okresami spadnie deszcz do 2-5 l/mkw., ale na północnym wschodzie i wschodzie obficiej popada deszcz ze śniegiem (do 10 l/mkw.), a na Podlasiu - również mokry śnieg (do 5 centymetrów). Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu, przez 9-10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Śląsku. Powieje silnie z północnego zachodu, w porywach do 60-80 km/h, a na północy i północnym wschodzie - nawet do 90 km/h.