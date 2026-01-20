Logo TVN24
Pogoda w Polsce. Mróz trochę odpuści, ale wróci śnieg

|
Opady śniegu, wczesna zima
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Zima nie odpuści tak szybko, choć w najbliższych dniach mróz nieco zelżeje. Wrócą opady, nie tylko śniegu. Miejscami znów zrobi się ślisko i niebezpiecznie.

W okresie prognozy Polska dostanie się pod wpływ przedniej części rozległego układu niskiego ciśnienia Kristin znad Wysp Brytyjskich, a wyż Christian znad Europy Wschodniej odsunie się w kierunku Turcji. Tym samym do Polski zacznie napływać cieplejsze powietrze pochodzenia polarnego, jednakże początkowo jedynie w wyższych warstwach atmosfery, na wysokości 3000-5000 metrów. Przy ziemi, pod silną warstwą inwersji, wciąż zalegać będzie mroźne, arktyczne powietrze, tak więc, zgodnie z zapowiedziami, dwie najbliższe noce będą również bardzo mroźne, zwłaszcza na wschodzie Polski.

Napływ cieplejszego powietrza przełoży się na realny wzrost temperatury dopiero w weekend, wraz z wkroczeniem od południa ciepłego frontu atmosferycznego (lub frontu okluzji o charakterze frontu ciepłego), z czym związane będą również opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem, przejściowo o charakterze marznącym.

Pogoda na środę

W środę aura będzie słoneczna, a opady nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -8/-7 st. C na Podlasiu, przez -1/1 st. C w centrum, do 3-4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr południowy, umiarkowany, lokalnie w porywach dość silny. W Sudetach osiągnie prędkość do 60-80 km/godz.

Klatka kluczowa-173881
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na czwartek

W czwartek na zachodzie i w centrum kraju będzie pogodnie. Od zachodu prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego, ale padać nie będzie. Temperatura maksymalna wyniesie od -11/-9 st. C na Podlasiu do 1/3 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany, w porywach dość silny.

Pogoda na piątek

W piątek w całym kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. Lokalnie na wschodzie mogą pojawić się słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -10/-8 st. C na Podlasiu do -1/1 st. C na Dolnym Śląsku. Wiał będzie wiatr wschodni, umiarkowany, w porywach dość silny.

Czy coś przyhamuje nieludzki mróz?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy coś przyhamuje nieludzki mróz?

Arleta Unton-Pyziołek

Pogoda na weekend

W sobotę będzie pochmurno, pojawią się również opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przemieszczające się od południa w głąb kraju. Lokalnie istnieje ryzyko wystąpienia opadów marznących. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -9/-7 st. C na północnym wschodzie do 0/2 st. C na południu. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni i wschodni, umiarkowany, w porywach dość silny.

Niedziela również przyniesie pochmurną pogodę, a także opady śniegu i deszczu ze śniegiem na północy i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od -7/-5 st. C na północnym-wschodzie do 2/4 st. C na południu. Odczuwalny będzie wiatr północno-wschodni i wschodni, umiarkowany, w porywach dość silny.

Klatka kluczowa-173852
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Zimaprognozapogoda
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
