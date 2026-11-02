Prognoza Chłód nie odpuści. Ile stopni będzie Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W Polsce jest zimno i wilgotno, a pogodę kształtuje układ wyżowy z centrum nad Morzem Północnym i Szkocją. Jego strukturę zaburza jednak płytka zatoka niżowa z chłodnym frontem, która obejmuje północne i północno-zachodnie regiony kraju. Jednocześnie nad południową część Polski nasunie się front związany z niżem bałkańskim. Z północy spływa wilgotne, polarne powietrze, które w połączeniu z wyżowym osiadaniem, blokującym pionowy ruch powietrza i zatrzymującym wilgoć przy ziemi, potęguje odczucie chłodu.

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W środę i czwartek pozostaniemy pod wpływem wyżu, ale z zachodu napłynie na chwilę łagodniejsze powietrze. To przyniesie więcej przejaśnień.

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło: Ventusky

W najbliższych dniach będzie dość pochmurnie

We wtorek będzie pochmurno, jednak z przejaśnieniami. Na północnym zachodzie, północy kraju oraz na południu okresami może popadać słaby deszcz. Wysoko w górach można spodziewać się śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-8 stopni na wschodzie, południu i w centrum kraju, do 10-11 stopni na Pomorzu. Wiatr północno-wschodni powieje słabo i umiarkowanie.

Środa zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na południu pojawią się mgły. Słupki rtęci wskażą od 7 stopni na południu i wschodzie, przez 8-9 stopni w centrum kraju, do 11 stopni na Pomorzu. Wiatr z kierunku północno-wschodniego powieje słabo i umiarkowanie.

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W czwartek sytuacja stanie się bardziej dynamiczna, od północy zacznie napierać arktyczny niż, co zwiększy różnicę ciśnienia i przyniesie odczuwalnie silniejszy wiatr, zwłaszcza na wschodzie Polski. W piątek z północy spłynie kolejna porcja zimnego powietrza. Pod koniec tygodnia jednak centrum układu wyżowego przemieści się nad Polską w stronę Bałkanów. Spowoduje to zmianę cyrkulacji powietrza z północnej na południową, dzięki czemu nad kraj na moment znów napłyną łagodniejsze, cieplejsze masy powietrza, a niebo przejaśni się.

W czwartek niebo będzie pochmurne z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni na południu, przez 8 stopni w centrum kraju, do 10 stopni na północy. Wiatr północny powieje słabo i umiarkowanie, lecz na wschodzie okresami zwiększy swoją siłę.

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Początek weekendu będzie chłodny

Piątek okaże się pochmurny. Na północy Polski będzie się przejaśniać. Można też spodziewać się mgieł. Słupki rtęci wskażą od 7 stopni na Śląsku, przez 9 stopni w centrum kraju, do 10 stopni na Pomorzu. Wiatr północny i wschodni okaże się słaby i umiarkowany.

Sobotnie niebo wciąż pokryte będzie chmurami, jednak będzie się również przejaśniać. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni na północnym wschodzie, przez 8 stopni w centrum kraju, do 10 stopni na Śląsku. Na wschodzie powieje północny wiatr, a na pozostałym terenie - południowy. Będzie dość słaby i umiarkowany.