Prognoza Upały nam nie odpuszczą. Czy pogoda się uspokoi Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Nadchodząca noc będzie pogodna na wschodzie kraju. Początkowo na zachodzie, a następnie również częściowo w centrum kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 10-15 litrów na metr kwadratowy oraz burze, podczas których spadnie do 15-30 l/mkw. W godzinach wieczornych wyładowania będą miejscami silne. Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17-18 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu do 19-20 st. C w pozostałych rejonach kraju. Powieje słabo ze zmiennych kierunków.

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Pogoda na niedzielę

W niedzielę wystąpi umiarkowane i duże, przejściowo całkowite zachmurzenie. Od godzin porannych w pasie od Pomorza, przez Ziemię Łódzką, po Śląsk prognozowane są przelotne opady i burze. Ich strefa będzie przemieszczać się w ciągu dnia na wschód. Jednocześnie w drugiej części dnia od północnego zachodu wkroczy kolejna strefa z przelotnym deszczem i wyładowaniami, która powędruje w kierunku centrum kraju. Podczas popołudniowych i wieczornych burz możliwe będą opady rzędu 30-40 l/mkw. oraz grad.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 st. C na Pomorzu, przez 30-31 st. C w centrum kraju, do 33-34 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, na zachodzie wiejący z północnego zachodu, a na wschodzie ze zmiennych kierunków, będzie na ogół słaby i umiarkowany. W burzach powieje jednak silniej, do 70-90 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Spokojniej na początku tygodnia

W poniedziałek na zachodzie i północy kraju aura się ustabilizuje. Po przejściu strefy frontowej spodziewane są tam liczne rozpogodzenia i umiarkowane wartości na termometrach. Front będzie jednak nadal oddziaływał na południową i wschodnią Polskę, gdzie ponownie może zagrzmieć.

Na przeważającym obszarze kraju poniedziałek zapowiada się pogodnie. Jedynie na południu i wschodzie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Na Podkarpaciu wyładowania mogą być silne. Temperatura osiągnie maksymalnie od 24-25 st. C na północy, przez 27 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na południu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Temperatura będzie wzrastać

W kolejnych dniach do Polski ponownie dotrze strumień cieplejszego powietrza znad południowo-zachodniej Europy. Temperatura z każdym dniem będzie systematycznie wzrastać i już w okolicach środy na południu i zachodzie możliwe są kolejne upały. Tym razem pogodna i ciepła aura utrzyma się dłużej, a wszystko za sprawą rozległego i stabilnego wyżu, który obejmie swoim zasięgiem Europę Środkową.

We wtorek spodziewana jest pogodna i słoneczna aura. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 28-29 st. C na południu. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby.

Środa również ma być pogoda i słoneczna. Temperatura maksymalna wyniesie od 24-25 st. C na Suwalszczyźnie do 29-30 st. C na południu. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu.

Pogodnie i słonecznie zapowiada się także czwartek. Termometry pokażą maksymalnie od 24-25 st. C na Suwalszczyźnie do 30-32 st. C na południu. Wiatr z północnego zachodu okaże się słaby.

Redagowali: kp, ast