Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Nurkujący niż przyniesie zawirowania w pogodzie. Prognoza

|
Deszczowy dzień
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com
W Polsce rozgości się wyż, co mogłoby zapowiadać słoneczną i ciepłą aurę. Sielankę będzie się jednak starał zepsuć nurkujący niż. Jakich zawirowań w pogodzie powinniśmy się spodziewać?

Polska znajdzie się w zasięgu rozległego i stabilnego układu wysokiego ciśnienia Uli znad Islandii. Popłynie do nas strumień chłodnego, arktycznego powietrza z obszarów północnego koła podbiegunowego, dokładnie przez Grenlandię, Morze Barentsa, a następnie północno-zachodnią Rosję i kraje bałtyckie.

W nocy strefa frontu okluzji o charakterze frontu chłodnego przemieści się poza południową Polskę. Na południu przyniesie jeszcze opady deszczu od dwóch do pięciu (lokalnie do 10) litrów na metr kwadratowy, a w górach - deszczu ze śniegiem i śniegu. Za frontem napłynie do naszego kraju zdecydowanie chłodniejsze powietrze, które da o sobie znać zwłaszcza o poranku. Przy licznych rozpogodzeniach temperatura w wielu miejscach północnej i centralnej Polski spadnie poniżej zera stopni Celsjusza, szczególnie przy gruncie.

Pogoda na wtorek

Wtorkowy poranek niemal w całym kraju zapowiada się pogodnie i słonecznie. W ciągu dnia nastąpi jednak wzrost zachmurzenia do dużego, a miejscami na południu i wschodzie - również całkowitego. Na ogół nie będzie padać, choć na krańcach południowych i południowo-wschodnich lokalnie wystąpią słabe, przelotne opady deszczu do 2 l/mkw., a w górach - deszczu ze śniegiem i śniegu od dwóch do pięciu centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-11 st. C na północnym wschodzie, przez 12-13 st. C w centrum, do 14 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z północnego wschodu będzie na ogół umiarkowany, ale spodziewane są silniejsze porywy.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Zanurkuje niż

W środę Polska pozostanie pod wpływem układu wyżowego, a do zachodniej części kraju napłynie nieco cieplejsze powietrze znad Atlantyku. W tym tygodniu nie możemy jednak liczyć na większe ocieplenie ze względu na niż nurkujący znad Morza Barentsa w kierunku wschodniej Ukrainy. Układ przyniesie wiele zawirowań w pogodzie - początkowo silny i porywisty wiatru oraz więcej chmur na wschodzie kraju, a następnie w okolicach weekendu duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu i wciąż silny wiatr w większości Polski. Dominować będą chłodne masy powietrza znad północnej Skandynawii.

W środę zachmurzenie będzie od małego i umiarkowanego na zachodzie do dużego na wschodzie. Temperatura osiągnie maksymalnie od 12-14 st. C na wschodzie do 15-17 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

W czwartek spodziewane jest duże zachmurzenie, ale z rozpogodzeniami. Na wschodzie wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 10-12 st. C na północnym wschodzie do 13-15 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr z północy będzie dość silny - na wschodzie porywy osiągną 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Pochmurna końcówka tygodnia

W piątek czeka nas duże i całkowite zachmurzenie, któremu lokalnie towarzyszyć będą słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 9-11 st. C na wschodzie do 13-15 st. C na zachodzie Polski. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr z północnego zachodu.

W sobotę nadal prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie. Ponownie lokalnie słabo, przelotnie popada. Termometry pokażą maksymalnie od 8-10 st. C na północnym wschodzie do 10-12 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, porywisty.

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: 286802707/Adobe Stock

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognozaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom