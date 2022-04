Prognoza pogody na kolejne dni. "Huśtawka temperatury, opady wszelkiego rodzaju i silny wiatr"

Sypnęło śniegiem, teraz będzie wiać, i to bardzo mocno. Na początek tygodnia synoptycy zapowiadają porywy dochodzące nawet do 100 kilometrów na godzinę. Opadów w ciągu kolejnych dni też nie zabraknie, a pod koniec tygodnia niewykluczone są burze.

Polska dostaje się pod wpływ wiru niżowego Mirella z centrum wędrującym znad Morza Norweskiego w kierunku Bałtyku. W nocy z niedzieli na poniedziałek nad północną częścią kraju przemieści się słabo aktywny front atmosferyczny, za którym w ciągu dnia wkroczy w od zachodu kolejny, niosący pogodę sztormową. Arktyczne masy powietrza będą od zachodu wypierane przez cieplejsze masy polarno morskie znad Oceanu Atlantyckiego.

W nadchodzącym tygodniu pogodą rządzić mają dynamiczne niżowe wiry powietrza znad Atlantyku i Skandynawii. W pogodzie czeka nas huśtawka temperatury i ciśnienia, opady wszelkiego rodzaju i silny wiatr - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Sytuacja baryczna w Europie Deutscher Wetterdienst

Prognoza pogody na najbliższe dni

Pierwszego dnia kolejnego tygodnia na północnym wschodzie i północy kraju okresami będą występować opady deszczu ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy, a po południu na zachodzie kraju pojawią się opady deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr będzie południowo zachodni, nasilający się w ciągu dnia do silnego. W porywach po południu będzie osiągać do 70-90 kilometrów na godzinę, a nad samym morzem możliwe są pojedyncze porywy do 100 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

We wtorek czeka nas duże zachmurzenie z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Tylko na północnym wschodzie pojawi się deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Śląsku. Powieje zachodni, dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h.

Na środę dla południowo-wschodniej części kraju prognozowana jest pochmurna aura z rozpogodzeniami. Poza tym zachmurzenie okaże się na ogół duże z opadami deszczu do 1-5 l/mkw. Temperatura sięgnie maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo zachodni, silny, w porywach do 60-80 km/h, na północy do 90 km/h.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Deszcz ze śniegiem i burze

Czwartek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpią również okresowe opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Pomorzu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać południowo zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-80 km/h.

Pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami upłynie także piątek. Nie zabraknie jednak przelotnych opadów deszczu. Spadnie do 5-10 l/mkw., a w północnej części kraju wystąpi również deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu i Kujawach możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku zachodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60-70 km/h.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Jaki będzie kolejny weekend

Sobota przyniesie przelotne opady deszczu do 5 l/mkw., a w północnych regionach popada deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu mogą wystąpić burze. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h.

W niedzielę czekają nas przelotne opady śniegu z deszczem do 2 l/mkw., a na południu może spaść do 2 centymetrów śniegu. Powieje północno zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl