Pogoda. Antycyklony utworzą blokadę. Co to dla nas oznacza

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem płytkiej zatoki niżu Dorena znad południowej Skandynawii, ze strefą mało aktywnego, chłodnego frontu atmosferycznego. Dotrze ona w niedzielę nad ranem do zachodnich regionów naszego kraju, a w ciągu dnia wędrować będzie z zachodu na wchód. Strefie frontowej towarzyszyć będzie przede wszystkim wzrost zachmurzenia, natomiast opady możliwe są jedynie na północy kraju, przy czym okażą się one bardzo słabe i śladowe.

Za frontem do Polski dotrze nieco chłodniejsza masa powietrza polarnego, morskiego znad Atlantyku, ale nie obejmie ona jeszcze całego kraju, gdyż do południowo-wschodnich regionów wciąż napływać będzie bardzo ciepłe powietrze z południa Europy.

Antycyklony utworzą blokadę

Kolejne dni przyniosą zdecydowaną stabilizację w pogodzie. Wszystko za sprawą układów wysokiego ciśnienia, które stanowić będą blokadę dla cyrkulacji zachodniej i przemieszczania się frontów atmosferycznych w głąb Europy. Czeka nas przewaga pogodnej aury, przejściowo z większym zachmurzeniem na wschodzie i północy kraju. Opady na ogół nie są prognozowane - jedynie słabe i śladowe spodziewane są w niedziele na północy kraju oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek na południu.

Pogoda na niedzielę

Niedziela przyniesie umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie. Lokalnie na północy kraju możliwy jest słaby, symboliczny opad deszczu poniżej jednego litra na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie od 6-7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10-11 st. C w centrum, do 13-14 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni wiatr. Na Pomorzu rozpędzać się może w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie na przeważającym obszarze kraju pogodną aurę. Jedynie na północy i południowym wschodzie spodziewane jest przejściowo duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10-11 st. C w centrum, do 13-14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, będzie wiał z południowego zachodu.

We wtorek wystąpi zmienne zachmurzenie - od małego na zachodzie do dużego na wschodzie. Tego dnia nie powinna padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6-7 st. C na Suwalszczyźnie do 14-15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na środę i czwartek

W środę dopisze pogodna aura. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 6-7 st. C na Suwalszczyźnie do 13-14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Na czwartek prognozuje się zmienne zachmurzenie - od małego na zachodzie do dużego na wschodzie. Termometry wskażą maksymalnie od 7-8 st. C na północnym wschodzie do 10-12 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby i zmienny.

