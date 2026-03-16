Pogoda na 5 dni. "Rozerwany front", zimowe opady i lekki mróz nocami

Mróz, przymrozek
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda. Za sprawą połączonych wyżów czeka nas okres z dość pogodną aurą i w termicznej normie. W niektóre dni zaznaczy się jednak wpływ ośrodków niskiego ciśnienia, które przyniosą opady - i to nie tylko deszczu.

We wtorek przeważająca część kraju znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Stanie się tak na skutek połączenia się w wał wyżowy antycyklonu Lukas, który przemieszcza się z rejonu Alp w kierunku zachodniej Polski i południowego Bałtyku, z rosyjskim wyżem. Umacnianie się tych ośrodków wyżowych spowoduje stopniowe wypełnianie się i zanik pasa niskiego ciśnienia z pofalowanym frontem chłodnym. Pozostałości po wspomnianym froncie odsuną się w kierunku północno-wschodnim poza Polskę.

Cyrkulacja powietrza zmieni się wyraźnie na północną. Ponadto na południe od Polski - w rejonie Węgier, a następnie nad Bałkanami - na wysokości kilku kilometrów dojdzie do "rozerwania" strefy frontowej. W efekcie będzie się utrzymywać tak zwany górny niż, który spowoduje utrwalenie się większego zachmurzenia i opadów na południu kraju, podrzucając znaczne zasoby wilgoci w ten rejon.

Pogoda na wtorek

We wtorek w przeważającej części kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Słabe opady deszczu, poniżej litra na metr kwadratowy, mogą pojawić się na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie. Na południu spodziewane są przelotne opady deszczu rzędu 1-5 l/mkw., a w rejonie górskim - deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura maksymalna będzie dość wyrównana w całej Polsce i wyniesie 8-11 stopni Celsjusza. Powieje słabo i umiarkowanie, głównie z kierunków północnych.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Termiczna norma

W kolejnych dniach termicznie będziemy blisko normy. W dzień temperatura wyniesie maksymalnie 7-13 st. C, a w nocy, przy rozpogodzeniach, spadnie do -2/-5 st. C. Wartości na termometrach będą odpowiadać okresowi przedwiośnia, a miejscami wczesnej wiosny. Ze względu na przewagę ośrodków wysokiego ciśnienia przeważać będzie pogodna aura - jedynie w piątek zaznaczy się mało aktywna strefa frontowa.

Środa zapowiada się pogodnie. We wschodniej połowie kraju wystąpi umiarkowane zachmurzenie, a w zachodniej - małe. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C w rejonie Trójmiasta do 11-13 st. C w przeważającej części kraju. Wiatr ze wschodu i północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Czwartek również ma być pogodny. Na Wybrzeżu i południowym wschodzie zaznaczy się duże zachmurzenie, a w pozostałej części kraju - małe i umiarkowane. Temperatura osiągnie maksymalnie od 10-11 st. C na wschodzie do 12-13 st. C w pozostałej części kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Strefa frontowa przyniesie opady

Piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. W pasie od Dolnego Śląska, przez centrum, po Suwalszczyznę wystąpią przelotne opady deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 7 st. C na Podlasiu, przez 8-9 st. C w centrum i na południu, do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z północnego wschodu i północy będzie umiarkowany, okresami silniejszy.

W sobotę spodziewana jest dość pogodna aura z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. W całym kraju na termometrach pokaże się 9-12 st. C. Da się odczuć słaby, okresami umiarkowany wiatr ze wschodu.

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Lukas Jonaitis/Shutterstock

Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
