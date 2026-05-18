Prognoza Nadchodzi ocieplenie. Ile stopni będzie Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach

Pogodę w Polsce będzie kształtował słaby wyż z małymi różnicami ciśnienia. Znad Atlantyku napłynie łagodne i wilgotne powietrze pochodzenia polarnego, morskiego.

Pogoda na wtorek

We wtorek wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Lokalnie prognozowane są słabe i umiarkowane, przelotne opady deszczu - zwłaszcza w rejonie Kujaw, Pomorza, Warmii i Mazur. Nie można wykluczyć pojedynczych, stacjonarnych komórek burzowych z intensywnymi opadami deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14-16 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 18-20 st. C w centrum i na wschodzie, do 21 st. C na zachodzie Polski. Zaznaczy się słaby wiatr z kierunków zachodnich.

Będzie pochmurnie i może popadać

Z każdym kolejnym dniem ciśnienie będzie wzrastać, a Polska znajdzie się w zasięgu rozległego i stabilnego wyżu znad zachodniej Europy. Po jego północnych i wschodnich peryferiach zacznie napływać coraz cieplejsze powietrze. Jeszcze w środę i czwartek lokalnie mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, niewykluczone są pojedyncze burze.

W środę spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, miejscami ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-19 st. C na Pomorzu do 20-22 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Czwartek również przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Lokalnie może wystąpić słaby, przelotny deszcz. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 20-21 st. C na zachodzie do 22-23 st. C na wschodzie i w centrum. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu.

Zacznie się ocieplać

Im bliżej weekendu, tym coraz bardziej będzie się zaznaczać przewaga pogodnej aury bez opadów. Z każdy dniem na termometrach mają gościć coraz wyższe wartości, a kulminacja ciepła nastąpi w weekend, gdy miejscami będzie ponad 25 stopni.

W piątek prognozowana jest pogodna aura. Temperatura osiągnie maksymalnie od 19-20 st. C na Suwalszczyźnie do 21-22 st. C na pozostałym obszarze kraju. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

Sobota zapowiada się pogodnie i słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 21-23 st. C na północy i wschodzie do 24-25 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy.

