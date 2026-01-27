Pogoda na 5 dni. Na horyzoncie "naprawdę mroźny epizod"

Prognozowana temperatura na kolejne dni Źródło: Ventusky.com

Pogodę w naszym kraju kształtuje płytki ośrodek niskiego ciśnienia znad wschodniej Polski. Z północnego wschodu napływa chłodna i wilgotna masa powietrza polarnego morskiego. Odsuwająca się na wschód strefa frontu okluzji (będącego kombinacją ciepłego i chłodnego), przyniesie jeszcze na wschodzie kraju słabe opady śniegu i mokrego śniegu, a lokalnie słabe opady marznące.

Od czwartku ciśnienie będzie systematycznie wzrastać, a temperatura - spadać. Wszystko za sprawą rozległego wyżu Daniel znad Skandynawii, który sprowadzi do Polski chłodne, arktyczne masy powietrza. Już w czwartek w północno-wschodniej Polsce temperatura maksymalna nie wzrośnie powyżej -10 stopni Celsjusza. Początkowo napływać ma do nas powietrze pochodzenia morskiego znad wód Morza Grenlandzkiego i Morza Barentsa, o dużej zawartości wilgoci, a więc niosące większe zachmurzenie. Od piątku adwekcja zmieni się na północno-wschodnią, a napływające masy nabiorą cech powietrza kontynentalnego. Będą suchsze, co przełoży się na liczne rozpogodzenia - a tym samym jeszcze większy mróz.

Zapowiada się naprawdę mroźny epizod, zwłaszcza w weekend, kiedy to temperatura maksymalna w centrum, na północy i wschodzie Polski w wielu miejscach oscylować będzie poniżej -10 st. C, a nocami będzie spadać zdecydowanie poniżej -20 st. C. Przy rozpogodzeniach do bezchmurnego nieba na północnym wschodzie może być nawet poniżej -25 st. C.

Pogoda na środę

Środa w prawie całym kraju będzie pochmurna, tylko na zachodzie niebo ma się przejaśniać i rozpogadzać. We wschodnich regionach może spaść słaby śnieg do 1-3 centymetrów lub mokry śnieg. Miejscami opady mogą mieć charakter marznący. Na termometrach zobaczymy od -3/-2 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez -1/0 st. C w centralnej Polsce, do 3-4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby, północno-wschodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek. Nadciąga mróz

Czwartek zapowiada się pochmurno. Niewykluczone będą opady śniegu - słabe do 1-2 cm na południu kraju, a w górach umiarkowane, do 10-15 cm. Temperatura wyniesie maksymalnie od -10/-8 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez -4/-2 st. C w centrum kraju, do 0-2 st. C na południu. Z północnego wschodu powieje umiarkowany wiatr.

Na przeważającym obszarze kraju spodziewany jest pochmurny piątek, na Podkarpaciu dodatkowo może słabo padać śnieg. Jedynie na północy i północnym wschodzie wystąpią liczne rozpogodzenia, których strefa postępować ma w głąb kraju. Termometry pokażą od -12/-10 st. C na Suwalszczyźnie, przez -6/-4 st. C w centralnej Polsce, do -2/-1 st. C na południu. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend. Słonecznie, ale zimno

W sobotę na północy kraju zapanuje pogodna, słoneczna aura. W pozostałych regionach spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura sięgnie maksymalnie od -12/-10 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez -8/-6 st. C w regionach centralnych, do -6/-4 st. C na południu i zachodzie. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr wschodni.

Niedziela w całej Polsce upłynie pod znakiem słonecznego nieba. Na termometrach zobaczymy od -13/-11 st. C na Suwalszczyźnie, przez -8/-6 st. C w centrum kraju, do -6/-4 st. C w regionach południowych i zachodnich. Wiatr z południowego wschodu okaże się umiarkowany i dość silny.