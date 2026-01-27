Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na 5 dni. Na horyzoncie "naprawdę mroźny epizod"

|
Zima, śnieg, mróz
Prognozowana temperatura na kolejne dni
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. Niż, który w ostatnich dniach kształtował pogodę w naszym kraju, straci władzę. Jego miejsce zajmie wyż znad Skandynawii, który przyniesie kolejną porcję mroźnego powietrza. Jak zimno się zrobi? Szczegóły w prognozie.

Pogodę w naszym kraju kształtuje płytki ośrodek niskiego ciśnienia znad wschodniej Polski. Z północnego wschodu napływa chłodna i wilgotna masa powietrza polarnego morskiego. Odsuwająca się na wschód strefa frontu okluzji (będącego kombinacją ciepłego i chłodnego), przyniesie jeszcze na wschodzie kraju słabe opady śniegu i mokrego śniegu, a lokalnie słabe opady marznące.

Od czwartku ciśnienie będzie systematycznie wzrastać, a temperatura - spadać. Wszystko za sprawą rozległego wyżu Daniel znad Skandynawii, który sprowadzi do Polski chłodne, arktyczne masy powietrza. Już w czwartek w północno-wschodniej Polsce temperatura maksymalna nie wzrośnie powyżej -10 stopni Celsjusza. Początkowo napływać ma do nas powietrze pochodzenia morskiego znad wód Morza Grenlandzkiego i Morza Barentsa, o dużej zawartości wilgoci, a więc niosące większe zachmurzenie. Od piątku adwekcja zmieni się na północno-wschodnią, a napływające masy nabiorą cech powietrza kontynentalnego. Będą suchsze, co przełoży się na liczne rozpogodzenia - a tym samym jeszcze większy mróz.

Zapowiada się naprawdę mroźny epizod, zwłaszcza w weekend, kiedy to temperatura maksymalna w centrum, na północy i wschodzie Polski w wielu miejscach oscylować będzie poniżej -10 st. C, a nocami będzie spadać zdecydowanie poniżej -20 st. C. Przy rozpogodzeniach do bezchmurnego nieba na północnym wschodzie może być nawet poniżej -25 st. C.

Pogoda na środę

Środa w prawie całym kraju będzie pochmurna, tylko na zachodzie niebo ma się przejaśniać i rozpogadzać. We wschodnich regionach może spaść słaby śnieg do 1-3 centymetrów lub mokry śnieg. Miejscami opady mogą mieć charakter marznący. Na termometrach zobaczymy od -3/-2 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez -1/0 st. C w centralnej Polsce, do 3-4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby, północno-wschodni.

Klatka kluczowa-190845
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek. Nadciąga mróz

Czwartek zapowiada się pochmurno. Niewykluczone będą opady śniegu - słabe do 1-2 cm na południu kraju, a w górach umiarkowane, do 10-15 cm. Temperatura wyniesie maksymalnie od -10/-8 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez -4/-2 st. C w centrum kraju, do 0-2 st. C na południu. Z północnego wschodu powieje umiarkowany wiatr.

Na przeważającym obszarze kraju spodziewany jest pochmurny piątek, na Podkarpaciu dodatkowo może słabo padać śnieg. Jedynie na północy i północnym wschodzie wystąpią liczne rozpogodzenia, których strefa postępować ma w głąb kraju. Termometry pokażą od -12/-10 st. C na Suwalszczyźnie, przez -6/-4 st. C w centralnej Polsce, do -2/-1 st. C na południu. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany.

Klatka kluczowa-190832
Prognozowana temperatura na kolejne dni
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend. Słonecznie, ale zimno

W sobotę na północy kraju zapanuje pogodna, słoneczna aura. W pozostałych regionach spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura sięgnie maksymalnie od -12/-10 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez -8/-6 st. C w regionach centralnych, do -6/-4 st. C na południu i zachodzie. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr wschodni.

Niedziela w całej Polsce upłynie pod znakiem słonecznego nieba. Na termometrach zobaczymy od -13/-11 st. C na Suwalszczyźnie, przez -8/-6 st. C w centrum kraju, do -6/-4 st. C w regionach południowych i zachodnich. Wiatr z południowego wschodu okaże się umiarkowany i dość silny.

"Temperatura runie w przepaść". Może być poniżej -20 stopni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Temperatura runie w przepaść". Może być poniżej -20 stopni

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FILIP SINGER

Udostępnij:
TAGI:
prognozaprognoza pogodypogoda
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza Chandra wywołała powódź w miejscowości Bunclody w południowo-wschodniej Irlandii
Chandra uderzyła. Służby ratowały kierowców z zalanych aut
Najnowsze
Gołoledź, zima
Alarmy IMGW. Wciąż będzie ślisko
Prognoza
Akcja ratunkowa po zejściu osuwiska na Jawie
Osuwisko zeszło, 23 żołnierzy zginęło
Świat
Pantera śnieżna (Panthera uncia)
Chciała zrobić sobie zdjęcie z dzikim kotem, została zaatakowana
Świat
Auta zagrzebane w śniegu w hiszpańskich górach Sierra Nevada
"Utknąłem w sobotę i wciąż nie mogę się wydostać"
Świat
Pożar w Jacobs Well po wypadku awionetki
Prawie 50 stopni na termometrach. Każda iskra może wywołać pożar
Świat
Odśnieżanie ulic Nowego Jorku
Śnieżyce w USA. Bilans ofiar wciąż rośnie
Świat
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Hipopotam w wodzie - zdjęcie poglądowe
Władze ostrzegają przed atakami krokodyli i hipopotamów
Świat
Lód, mróz
"Temperatura runie w przepaść". Może być poniżej -20 stopni
Prognoza
Noc mgła zima
Noc przyniesie zimowe opady i marznące mgły
Prognoza
Utrudnienia na dworcu w Lesznie
Utrudnienia na kolei, opóźnienia przekraczające osiem godzin
Prognoza
Lód w Szczecinie
Polska pod lodem. Wasze zdjęcia i nagrania
Polska
Sycylia, osuwisko
Osuwisko na turystycznej wyspie. "Sytuacja jest dramatyczna"
Świat
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Alert RCB dla kolejnych regionów. "Ogranicz podróże"
Prognoza
Zimowe opady
Jakie będą dalsze losy opadów marznących?
Prognoza
Tramwaje nie jeżdżą w Berlinie
Atak zimy w Niemczech. Berlińskie tramwaje sparaliżowane
Świat
Intensywne opady śniegu na Hokkaido
Dosypało rekordowo dużo. "Nie ma nawet gdzie wyrzucać śniegu"
Świat
Oblodzone molo w Sopocie
Molo w Sopocie zamknięte do odwołania. Nie tylko ono
Polska
Opady marznące nad Polską
Radar opadów marznących. Tu nie da się chodzić
Prognoza
Opady marznące, śnieg z deszczem
W wielu miejscach przyda się parasol
Prognoza
Śnieg w Nowym Jorku
Białe drogi, pierwsze utrudnienia. Relacje z Nowego Jorku
Świat
Śnieżyce w stanie Maryland - trudne warunki na drogach
Pierwsze ofiary śmiertelne śnieżycy. 900 tysięcy domów bez prądu
Świat
Noc mgła Polska
W nocy będzie pochmurno i mgliście
Prognoza
Krynica-Zdrój
W Krynicy-Zdrój czeka uczta dla ciała i dla ducha
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zator lodowy na Sanie w rejonie miejscowości Ulucz
Rzeki zamarzają od wschodu po zachód. Niektóre pierwszy raz od lat
Polska
Gołoledź, opady marznące, noc
Uwaga! Czeka nas pogoda dynamiczna i potencjalnie bardzo niebezpieczna
Prognoza
Ameba Naegleria fowleri
Wolno żyjące ameby stanowią coraz większe zagrożenie
Nauka
Gołoledź, zima
Gołoledź. Alert RCB w prawie połowie Polski
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Jakie będą losy mroźnego wyżu
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom