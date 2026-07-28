Prognoza Powrót upału na mapach IMGW. Gdzie będzie najcieplej Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Pod koniec czerwca Polskę nawiedził rekordowy upał. W niedzielę 28 czerwca w Słubicach słupki rtęci wskazały 40,5 stopnia Celsjusza - to najwyższa temperatura w historii pomiarów w naszym kraju.

Powrót upałów

Jak wynika z prognozy długoterminowej IMGW, w drugiej części tygodnia w Polsce ponownie może zrobić się niezwykle gorąco. Już w czwartek na zachodzie, południu i centrum kraju termometry mogą pokazać od 31 do nawet 37 stopni Celsjusza. W piątek upał dotknie także północne oraz wschodnie regiony. Z kolei w sobotę wartości powyżej 30 stopni Celsjusza prognozowane są już tylko dla południowej i południowo-wschodniej części Polski. W niedzielę upał ma dotknąć jedynie województwo podkarpackie.

Nowy tydzień z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza

Wyliczenia modelu ECMWF, na którym opiera się prognoza IMGW, pokazują, że kolejny tydzień przyniesie nową falę upałów. Skwar ma dotknąć zdecydowaną większość kraju z wyjątkiem północnych i skrajnych południowych regionów. W pozostałej części Polski od poniedziałku do środy temperatura maksymalna w ciągu dnia może wynieść od 30 do nawet 37 stopni Celsjusza.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach według europejskiego modelu ECMWF Źródło zdjęcia: IMGW