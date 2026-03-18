Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

W czwartek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie, a opady nie są prognozowane. W ciągu dnia spodziewany jest rozwój chmur kłębiastych na południu, wschodzie oraz częściowo w centrum kraju. Pod koniec dnia również nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego na północy Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-12 stopni Celsjusza na wschodzie Polski do 13-14 st. C na zachodzie. Powieje wiatr słaby, północny i północno-zachodni.

Może popadać

W piątek na północy, zachodzie i w centrum Polski prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie, lokalnie ze słabymi opadami deszczu, których suma wyniesie 1-2 litry na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna nie przekroczy 7-8 st. C na północnym wschodzie i w centrum oraz 11-12 st. C na południowym wschodzie kraju. Wiał będzie wiatr słaby, północno-zachodni i północny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę pojawi się zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Lokalnie na południu spodziewane są słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 10-11 st. C w całym kraju. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany, południowo- wschodni.

W niedzielę wystąpi zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, opady nie są spodziewane. Temperatura maksymalna wyniesie około 10-12 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Jaki będzie początek tygodnia

Poniedziałek okaże się pogodny, a opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 11-12 st. C na północnym wschodzie oraz 13-14 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany, zmienny.

