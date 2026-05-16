Pogoda na 5 dni. Nadciąga kapryśna aura, wraz z nią "typowo majowe" zjawiska

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: lukjonis/AdobeStock
Pogoda w Polsce. W nadchodzących dniach przez kraj będą wędrowały kolejne fronty atmosferyczne, niosące opady deszczu i burze. Jaką aurę przyniesie nowy tydzień? Sprawdź szczegóły prognozy na pięć dni.

Niż Gisela z centrum ulokowanym nad Bałkanami kształtuje pogodę w Polsce. Związany z nim jest ciepły front, który powstał w wyniku napierania ciepłego, wilgotnego powietrza znad południowej Europy i basenu Morza Śródziemnego na chłodne, polarne masy obejmujące większą część naszego kraju.

Nad Węgrami, Słowacją i Polską uformowała się szeroka strefa chmur warstwowych i deszczonośnych, która niesie obfite opady deszczu. Masy ciepłego powietrza nasuwające się na chłodne, utrzymujące się przy ziemi, przyniosą wzrost temperatury do 20 stopni Celsjusza. Takie wartości spodziewane są jednak tylko na krańcach wschodnich. Pod deszczowymi chmurami, w pasie od Śląska i Małopolski, przez centrum kraju, po Warmię i Mazury, utrzyma się dość niska temperatura, niewiele przekraczająca 10 stopni.

Kolejne fronty nad Polską. Ile deszczu spadnie

W kolejnych dniach Polska znajdzie się między pochmurnym niżem Gisela z centrum wędrującym w kierunku Finlandii, a wyżem z centrum ulokowanym nad Skandynawią. Ten drugi ośrodek będzie wolno przemieszczał się na południe. Jednak kłębiące się chmury i przelotne opady deszczu utrzymają się jeszcze nad Polską. Opady najpierw związane będą z niżem Gisela, a od wtorku z frontem i niżem atlantyckim Henriette, który od zachodu wbijał się będzie w obszar wyżowy nad naszym krajem.

W czwartek od zachodu ma wkroczyć jeszcze jeden front, niosący przelotne opady oraz burze. Ta typowa dla maja pogoda z deszczem i burzami oraz masami powietrza napierającymi od zachodu i południa utrzyma się przez kilka dni. Dostarczy nam do piątku skumulowanych opadów rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy. Pod koniec tygodnia Polska ma dostać się pod wpływ słonecznego wyżu znad południowej Europy.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na niedzielę

W niedzielę wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu do 10-15 l/mkw. W pasie od Sudetów, Śląską oraz Małopolski, przez centrum kraju, po Warmię i Mazury. W Karpatach możliwe są burze. Na wschodzie kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym opadami deszczu do 5 l/mkw. Tylko na Pomorzu i zachodzie dopisze dość pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 10-12 st. C na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, przez 13-14 st. C w centralnych regionach, do 19-20 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Powieje północno-zachodni wiatr, tylko na wschodzie wiejący z południowego wschodu. Okaże się on słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny. W burzach może mocno wiać.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Okresami popada deszcz do 5 l/mkw., a na północnym wschodzie możliwe są burze, podczas których spadnie do 10 l/mkw. Tylko na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 13-14 st. C na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce oraz na Kaszubach, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18-20 st. C na Mazowszu i Podlasiu oraz Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie wiał z kierunków północnych, tylko na zachodzie ma skręcać na południowy. Okaże się słaby i umiarkowany, a w burzach - silny.

We wtorek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. W centrum i na północnym wschodzie okresami spadnie do 5 l/mkw., a na zachodzie, gdzie możliwe są burze, opady wyniosą 10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na Podkarpaciu do 20 st. C w centrum i na południowym zachodzie kraju. Wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby i umiarkowany, w burzach ma być silny. 

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Na środę prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Okresami popada deszcz o sumie do 5 l/mkw. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 18 st. C na Pomorzu do 20-21 st. C w centrum i na południowym wschodzie kraju. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Czwartek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. W centrum i na wschodzie Polski, gdzie spodziewane są burze, spadnie do 20 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim do 22 st. C w centrum i na południowym wschodzie Polski. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w burzach - silny.

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
