To zagrożenie pogodowe nie odpuści przez kilka dni

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń na kolejne dni.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - gęste mgły
Alarmy pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami zostały wydane w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
- pomorskim, w powiatach: bytowskim, słupskim, Słupsk, kościerskim, kartuskim, lęborskim, gdańskim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, puckim, wejherowskim.
Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Lokalnie mgły mogą być marznące. Alarmy ważne będą od godziny 21 we wtorek do godziny 9 w środę.
Prognoza zagrożeń na środę
W kolejnych dniach może pojawić się kolejne zagrożenie ze strony pogody. Synoptycy IMGW poinformowali, że w środę mogą wydać ostrzeżenia przed przymrozkami w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim.
Prognoza zagrożeń na piątek
W czwartek IMGW nie przewiduje zagrożeń, ale już w piątek przymrozki mogą powrócić. Synoptycy przewidują wydanie alarmów przed tym zjawiskiem w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubuskim.
Prognoza zagrożeń na sobotę
Również w sobotę w części Polski mogą pojawić się przymrozki. IMGW planuje ostrzegać przed nimi w województwach pomorskim i zachodniopomorskim.
Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
