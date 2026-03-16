Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Noc z zimowymi zagrożeniami. Gdzie trzeba uważać

Oblodzenie, noc
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda. IMGW ostrzega przed zimowymi zagrożeniami. W nocy i nad ranem w części kraju wystąpią oblodzenie i opady śniegu. Sprawdź, gdzie mieć się na baczności.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - oblodzenie

Żółte alarmy przed oblodzeniem obowiązują w województwie dolnośląskim w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim.

W tych powiatach mokre nawierzchnie dróg i chodników mogą lokalnie ulegać oblodzeniu. Temperatura minimalna wyniesie od -2 do 0 stopni Celsjusza, a przy gruncie - od -4 do -1 st. C. Na terenach położonych na wysokości powyżej 800 metrów nad poziomem morza spodziewany jest krótkotrwały przyrost pokrywy śnieżnej o 2 do 5 centymetrów.

Alarmy są w mocy do godziny 9 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - opady śniegu

Alarmy pierwszego stopnia przed opadami śniegu zostały wydane dla powiatu tatrzańskiego w województwie małopolskim.

Synoptycy podali, że na terenach położonych na wysokości 900-1200 m n.p.m. będą występować okresowe, umiarkowane opady mokrego śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5 do 10 cm. Nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie.

Ostrzeżenia będą obowiązywać we wtorek w godzinach 3-16.

Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: RCB
Opracowała redakcja tvnmeteo.pl

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
Tagi:
IMGWpogodaprognozaprognoza pogody
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom