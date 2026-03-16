Noc z zimowymi zagrożeniami. Gdzie trzeba uważać

Prognoza pogody na noc

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - oblodzenie

Żółte alarmy przed oblodzeniem obowiązują w województwie dolnośląskim w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim.

W tych powiatach mokre nawierzchnie dróg i chodników mogą lokalnie ulegać oblodzeniu. Temperatura minimalna wyniesie od -2 do 0 stopni Celsjusza, a przy gruncie - od -4 do -1 st. C. Na terenach położonych na wysokości powyżej 800 metrów nad poziomem morza spodziewany jest krótkotrwały przyrost pokrywy śnieżnej o 2 do 5 centymetrów.

Alarmy są w mocy do godziny 9 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - opady śniegu

Alarmy pierwszego stopnia przed opadami śniegu zostały wydane dla powiatu tatrzańskiego w województwie małopolskim.

Synoptycy podali, że na terenach położonych na wysokości 900-1200 m n.p.m. będą występować okresowe, umiarkowane opady mokrego śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5 do 10 cm. Nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie.

Ostrzeżenia będą obowiązywać we wtorek w godzinach 3-16.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl