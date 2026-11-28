Prognoza Od mrozu w dzień szybko się nie uwolnimy. Czy wróci śnieg Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Polska znajduje się pod wpływem wyżu Manuel, którego centrum przemieszcza się znad krajów bałtyckich w kierunku Białorusi. Wraz ze wzrostem ciśnienia i rozbudową układu wyżowego czeka nas więcej rozpogodzeń. Wyż sprowadził nad nasz kraj mroźne powietrze arktyczne.

W kolejnych dniach centrum wyżu przesunie się w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Nasz kraj pozostanie jednak w zatoce zimna, która rozciąga się od północno-wschodniej Rosji, przez Polskę, aż po Bałkany. Nocami temperatura nadal będzie spadać poniżej -10 stopni, a lokalnie na południu i wschodzie możliwe są spadki do -12/-15 stopni.

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Trzeba przygotować się na chłód

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Niedzielne niebo przykryje zachmurzenie małe i umiarkowane. Będzie to zimny dzień z temperaturą maksymalną od -5/-4 stopni na południowym wschodzie, przez -3/-2 stopnie w centrum kraju, do -1 stopnia na północnym zachodzie. Wiatr południowo-wschodni będzie słaby i umiarkowany. Na zachodzie może stać się dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę, a na Pomorzu do 60-70 km/h.

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Wraz z przemieszczaniem się wyżu nastąpi powolna zmiana cyrkulacji powietrza w regionie Polski z północno-wschodniej na południową, a zimne masy zaczną być stopniowo wypierane od północnego zachodu przez łagodniejsze powietrze. Na układ wyżowy zaczną dodatkowo napierać niże atlantyckie. W poniedziałek przyniosą one nad Polskę większe zachmurzenie, które we wtorek odsuwać się będzie na północny wschód. Dopiero w czwartek od zachodu wkroczy atlantycki front z przelotnymi opadami o charakterze mieszanym, co rozpocznie niewielkie ocieplenie.

W poniedziałek można spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego i dużego. Słupki rtęci wskażą od -4/-3 stopni na południowym wschodzie i wschodzie, przez -2/-1 stopnie w centrum kraju, do 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Na wschodzie może być nieco silniejszy.

Nastąpi chwila rozpogodzenia przed pogorszeniem pogody

Wtorek będzie pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni na wschodzie, przez 0 stopni w centrum kraju, do 2 stopni na Wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim. Wiatr południowy będzie słaby i umiarkowany.

Środa również zapowiada się jako dość pogodny dzień. Słupki rtęci wskażą od -1 stopnia na wschodzie, przez 1 stopnień w centrum, do 3 stopni na północnym zachodzie. Wiatr z kierunku południowego powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Czwartek przyniesie nieco gorszą pogodę. Na niebie pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie okresami popada deszcz ze śniegiem do 5 litrów na metr kwadratowy oraz śnieg, do 2 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie do -1 stopnia na południowym wschodzie, przez 2 stopnie w centrum kraju, do 4-5 stopni na Pomorzu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni będzie umiarkowany i słaby.